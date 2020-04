Aquí puedes dar tus datos bancarios al IRS para recibir más rápido el 'cheque' de $1,200

El IRS informó que desde este 17 de abril abrirá esta herramienta para que las personas a las que aún no ha enviado el dinero puedan especificar sus datos bancarios. En esa misma herramienta podrás también verificar el estatus de tu 'cheque', si eres elegible, y saber la fecha en la que ha sido programada el envío de la ayuda. En esta nota puedes verificar los requisitos para recibir la ayuda.

En caso de que el IRS ya tenga tu información de cuenta bancaria porque en años anteriores o este año suministraste tu cuenta bancaria al declarar los impuestos, entonces no necesitas usar esta herramienta.

La herramienta Get My Payment "dará a las personas elegibles la oportunidad de proveer la información de su cuenta bancaria para que puedan recibir el pago más rápidamente , en lugar de esperar por un cheque físico", dijo el IRS, que este sábado afirmó haber depositado un primer tramo del dinero aprobado por el Congreso para ayudar a sobrellevar el impacto de la pandemia de covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

Ten en cuenta que esta herramienta no estará disponible si ya fue programado el envío de tu pago de ayuda.

Otra herramienta que puso en marcha el IRS busca acelerar el envío del 'cheque' a las personas con ingresos bajos que no requerían declarar ingresos. Puedes usarla si tus ingresos no superaron los $12,200 el año pasado ($24,400 las parejas casadas) y no eres aún beneficiario del Seguro Social. En esta nota explicamos cómo funciona esta herramienta.