Violencia ¿Quién mató a Aimee See hace 42 años? Comienza el juicio de un caso sin resolver Aimee See fue hallada muerta en 1984 dentro de una funeraria abandonada de Phoenix. Durante casi 40 años el caso quedó sin resolver y no fue hasta 2021 que se determinó que una muestra de ADN encontrado en la escena pertenece a David Booker. El sospechoso hoy se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado

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Más de 42 años después de que el cuerpo de Aimee See fuera encontrado dentro de una morgue abandonada en Phoenix, los fiscales iniciaron su juicio por asesinato argumentando que las pruebas de ADN modernas resolvieron lo que la policía no pudo en 1984.

David Booker Kizziar, de 73 años, está siendo juzgado por un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de See, quien tenía 22 años cuando falleció pocas semanas antes de su cumpleaños.

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“Este es su juicio”, dijo la fiscal adjunta del condado de Maricopa, Elizabeth Reamer, a los miembros del jurado durante las declaraciones iniciales el 8 de junio. “El ADN de la escena del crimen demuestra que el acusado mató a Aimee See hace más de 40 años”.

Kizziar, quien se representa a sí mismo, no hizo una declaración inicial tras la presentación de Reamer. Le dijo al juez que esperaría a que la fiscalía presentara sus pruebas. Kizziar usa silla de ruedas y, según documentos judiciales, padece un trastorno genético que le provoca fracturas óseas con facilidad. Afirma que no pudo haber cometido el crimen por esa razón, pero la fiscalía sostiene que Kizziar entró por una ventana antes del asesinato.

¿Qué le ocurrió a Aimee See en 1984?

El juicio supone el último paso en un caso que comenzó el 17 de febrero de 1984, cuando la policía encontró a See en un depósito de cadáveres abandonado cerca de la Tercera Avenida y la calle McDowell.

La policía fue alertada sobre un posible incendio en el edificio. Reamer declaró ante el jurado que el edificio era la antigua funeraria Henry Foreman, pero que no había ningún negocio en funcionamiento allí cuando encontraron a See.

Según Reamer, la policía entró por una ventana abierta. Dentro, encontraron a See desnuda y muerta sobre un saco de dormir, con la cabeza y el rostro cubiertos con ropa. Posteriormente, descubrieron que también había sido agredida sexualmente. Los investigadores hallaron sangre en el lugar y, al retirarle la ropa, observaron un cable alrededor del cuello, añadió Reamer.

Esta captura de pantalla de la víctima de asesinato, Aimee See, se mostró durante el juicio por asesinato del acusado David Kizziar en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa en Phoenix el 9 de junio de 2026. El cuerpo de Aimee fue encontrado por la policía en la abandonada funeraria Henry Foreman el 17 de febrero de 1984.

Imagen Provided by Maricopa County Supe

La policía no tenía testigos que pudieran explicar lo sucedido dentro de la morgue

Reamer declaró ante el jurado que el padre de See proporcionó información a la policía sobre su hija en aquel momento, pero la investigación no aclaró por qué se encontraba en el edificio abandonado. Según los documentos judiciales, See frecuentaba un local de la YMCA y una iglesia de la zona.

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“Su cuerpo explica cómo murió, el ADN explica que fue violada y quién lo hizo”, dijo Reamer. “Ella, por supuesto, no puede explicar nada de esto”.

¿Qué llevó a la policía a David Booker Kizziar en relación con el asesinato de Aimee See en Phoenix?

Los registros judiciales muestran que Kizziar fue acusado en junio de 2021 de un cargo de asesinato en primer grado. La fiscalía alega que mató a See en algún momento entre el 14 y el 17 de febrero de 1984. Durante el tiempo transcurrido entre la acusación y el juicio, la defensa y la fiscalía rastrearon a los testigos y las pruebas de ese período.

La acusación formal alega que el homicidio se cometió con un arma contundente y por estrangulamiento, y que See fue asesinada durante la agresión sexual, en algún momento del robo o el secuestro. El caso permaneció sin resolver durante décadas.

La policía de Phoenix declaró, cuando Kizziar fue arrestado en 2020, que los detectives de casos sin resolver habían seguido revisando la investigación a medida que la tecnología avanzaba.

Reamer afirmó que las pruebas finalmente llevaron a la policía a encontrar ADN en el semen relacionado con la escena del crimen.

En 2015, según Reamer, los analistas del laboratorio forense de la policía de Phoenix lograron obtener el perfil de ADN de See y un perfil de ADN masculino a partir de las pruebas recogidas en el caso. Sin embargo, ese perfil masculino permaneció sin identificar.

Luego, en 2020 y 2021, la policía recibió una pista de ADN que parecía apuntar a Kizziar o a uno de sus familiares, dijo Reamer.

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La policía interrogó a Kizziar en octubre de 2021 y le tomó una muestra de ADN mediante un hisopo bucal, explicó. Tras comparar su perfil de ADN con el de la persona desconocida encontrada en la escena del crimen, Reamer confirmó que coincidían.

La policía volvió a interrogar a Kizziar al mes siguiente, y él negó haber estado en la morgue y negó haber tenido relaciones sexuales con See, dijo Reamer.

“Las pruebas que verán en este caso nos muestran algo diferente”, dijo Reamer a los miembros del jurado.

¿Podría alguien con osteogénesis imperfecta haber asesinado a Aimee See?

Kizziar ha impugnado la teoría de la fiscalía en documentos judiciales, argumentando que los fiscales carecen de pruebas de móvil, medios u oportunidad. En una moción para desestimar el caso, alegó que la policía se basó en "relatos falsos", incluyendo que conocía la ubicación de la funeraria, que le dijo a un detective que podía subir y bajar escaleras y que afirmó que podía trepar por las ventanas.

Kizziar también argumentó que su discapacidad médica y sus limitaciones físicas le impedían cometer el delito.

Reamer abordó este punto directamente en su declaración inicial. Les dijo a los miembros del jurado que Kizziar padece osteogénesis imperfecta. Los documentos judiciales describen la osteogénesis imperfecta como un trastorno genético también conocido como enfermedad de los huesos frágiles. Añadió que esta condición explica su baja estatura y por qué ha usado una silla de ruedas durante gran parte de su vida.

“Eso no está en discusión”, dijo Reamer.

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Les dijo a los miembros del jurado que la defensa probablemente argumentaría que Kizziar no podría haber entrado por la ventana ni al edificio con su silla de ruedas.

Pero Reamer dijo que el estado espera presentar el testimonio de una mujer que conoció a Kizziar años después del asesinato y que lo describiría como ágil e independiente, capaz incluso de mover su silla de ruedas sin ayuda.

Los documentos judiciales también muestran que Kizziar ha intentado presentar pruebas sobre la osteogénesis imperfecta, describiendo la afección que, según él, le diagnosticaron a los 6 años.

Desafíos de procesar un caso sin resolver de hace 42 años

La antigüedad del caso supone un reto para los fiscales, ya que algunos de los testigos e investigadores originales han fallecido.

Reamer les dijo a los miembros del jurado que no escucharían a los agentes que trataron el caso inicialmente porque el último de ellos falleció en 2025. Añadió que el estado llamaría al agente que acudió al lugar de los hechos, quien recientemente cumplió 83 años.

Kizziar también ha intentado limitar las posibilidades de la fiscalía con respecto a la autopsia original, argumentando que el médico forense que la realizó falleció y no puede ser interrogado. La fiscalía ha respondido que un nuevo médico forense revisó los documentos del caso de forma independiente y se espera que declare sobre sus propias conclusiones.

Reamer afirmó que el caso de la fiscalía se basaría en gran medida en pruebas forenses y en una cadena de testigos del laboratorio criminalístico.