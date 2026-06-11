Crimen Adolescente de Florida señala al aburrimiento como la razón detrás de robos de vehículos y viviendas El adolescente robó, durante un lapso de 30 días, coches y casas. Hoy se enfrenta a cargos de robo y gran hurto; en su confesión declaró que estaba aburrido

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | jueves 11 de junio de 2026

El aburrimiento es la forma en que un joven de 15 años de Stuart, acusado de una reciente serie de robos en viviendas y vehículos, explicó sus acciones a los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

Eso fue lo que declaró el sheriff John Budensiek tras el arresto del adolescente el 10 de junio, luego de que se registraran robos en viviendas y de vehículos en varias comunidades, incluidas Rocky Point y New Monrovia, en un lapso de unos 30 días.

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Las autoridades de la oficina del sheriff arrestaron al menor bajo cinco cargos de gran hurto de vehículos, ocho cargos de robo a vivienda y un cargo de gran hurto, según informó la agencia.

Budensiek señaló que el joven fue arrestado inicialmente el 8 de junio tras un reporte de una persona sospechosa en la comunidad de Rocky Point.

"Este chico había entrado allí, cubierto de la cabeza a los pies vistiendo de negro con una prenda tapándole la cara, y terminó robando una bicicleta eléctrica", explicó Budensiek.

Huyó de los oficiales, pero fue puesto bajo custodia después de que los investigadores utilizaran un dispositivo de descarga eléctrica Taser, añadió Budensiek.

"Debido a que habíamos estado teniendo robos en la zona de Rocky Point y luego en el área de Manatee Creek/Salerno, nuestros detectives lo trajeron y lo interrogaron", dijo Budensiek. "Así fue como reconstruyeron los robos de autos... y los robos a viviendas".

Budensiek detalló que el adolescente está acusado de robar cinco vehículos Kia, los cuales fueron recuperados en su totalidad. Mencionó una tendencia en la plataforma de redes sociales TikTok de hace unos años que involucraba principalmente a jóvenes que robaban y daban paseos en autos Kia antes de abandonarlos o devolverlos al lugar de donde los habían sustraído.

"Esto parecía una imitación de eso", comentó Budensiek.

Budensiek hizo notar una campaña de retirada (recall) de Kia para abordar ese método de robo.

"Él iba buscando los Kia que no habían sido llevados para la revisión técnica del recall y que no habían sido reparados", señaló Budensiek.

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Se cree que el joven actuó solo.

Budensiek afirmó que el adolescente confesó varios de los delitos.

Al preguntarle si el joven dio alguna razón para sus acciones, Budensiek respondió: "Estaba aburrido".