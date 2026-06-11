Tiroteos La policía de Toledo identifica a un sospechoso en el tiroteo masivo del Festival Old West End El Departamento de Policía de Toledo ha identificado a Ka Nye Taylor, de 20 años como uno de los presuntos perpetradores del tiroteo en el Festival Old West End y se encuentra buscándolo

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La policía de Toledo ha identificado a uno de los sospechosos que presuntamente estuvo involucrado en un tiroteo masivo en el Festival Old West End, el cual dejó un saldo de 12 personas heridas durante el fin de semana.

Según una publicación en redes sociales del 10 de junio del Departamento de Policía de Toledo, las autoridades obtuvieron órdenes de arresto contra Ka Nye Taylor, de 20 años. La policía informó que Taylor es buscado por 11 cargos de agresión delictiva.

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La policía describió a Taylor como un joven de 5 pies y 11 pulgadas de estatura (aproximadamente 1.80 metros), un peso de alrededor de 130 libras (unos 59 kilos), cabello negro y ojos marrones.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Taylor que llame o envíe un mensaje de texto a Crime Stoppers al 419-255-1111. Los informantes pueden permanecer en el anonimato y podrían ser elegibles para recibir recompensas a través de Crime Stoppers y los U.S. Marshals.

La policía aún no ha identificado a un segundo sospechoso y publicó la fotografía de una persona que creen que estuvo involucrada en el tiroteo.

El tiroteo ocurrió el 6 de junio durante el Festival Old West End. Los investigadores señalaron que dos personas intercambiaron disparos luego de lo que la policía describió en una conferencia de prensa como una disputa entre grupos rivales.

La policía de Toledo alegó en una orden de registro citada por la cadena de televisión WTOL-TV 11 que uno de los tiradores abrió fuego desde el área del jardín de cerveza del festival, mientras que otra persona involucrada en la confrontación inicial respondió al fuego.

El estado de las víctimas del tiroteo



Durante una conferencia de prensa celebrada el 10 de junio, la policía declaró que tres de las 12 personas heridas de bala estaban implicadas en la disputa. Las otras nueve víctimas fueron transeúntes inocentes.

El alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, afirmó que se espera que las 12 víctimas sobrevivan. Hasta el 10 de junio, nueve de ellas ya habían sido dadas de alta del hospital.