La norma del Vaticano para denunciar abusos no obliga a acudir a la policía

Esta medida, sin precedentes dentro de la Iglesia, es un nuevo esfuerzo para exigir responsabilidades a la jerarquía católica por no proteger a sus fieles. Sin embargo, grupos de víctimas se sintieron defraudados porque no requiere que los delitos sean reportados a la policía y esencialmente asigna la gestión de las denuncias a los propios obispos desacreditados por haber manejado mal el abuso durante décadas décadas.

Siguen "los secretos"

Anne Barrett Doyle, de la organización defensora de víctimas de abuso BishopAccountability, elogió algunas de las disposiciones, pero dijo que no eran suficientes principalmente porque no había medidas para sancionar a los infractores y porque mantienen el proceso completamente interno en la iglesia.

No hay medidas punitivas previstas para los que la incumplan, del mismo modo que no hay sanciones contempladas para diócesis que no la acaten, pero obispos y superiores religiosos podrían ser acusados de encubrimiento o negligencia si no aplican las normas o toman represalias contra religiosos que hagan denuncias.