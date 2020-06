Juez programa preliminarmente para marzo el juicio a los expolicías de Minneapolis acusados por la muerte de George Floyd

No está claro si algunos o todos los exoficiales serán juzgados juntos. Mientras los fiscales parecen decantarse por un juicio conjunto, los abogados defensores presionan por procesamientos separados, según explicó The Washington Post .

El exoficial Derech Chauvin ha sido acusado de asesinato en segundo grado , mientras que los otros tres, Tou Thao, Thomas K. Lane y J. Alexander Kueng, están cada uno acusado de complicidad. Kueng y Lane ayudaron a retener a Floyd mientras estaba en el suelo mientras Thao miraba y no intervino, según la denuncia penal presentada el 3 de junio.

Los acusados no se han declarado culpables . El abogado de Chauvin no ha comentado públicamente los cargos, mientras que los abogados de Lane y Kueng han tratado de minimizar el papel de sus clientes y desviar la culpa a Chauvin en la muerte de Floyd.

El abogado de Kueng dijo en la presentación judicial el lunes que su defendido tiene la intención de declararse no culpable y que argumentará que fue en defensa propia, un uso razonable de la fuerza y un uso autorizado de la fuerza.

El juez amenaza con mudar el caso de Minneapolis

Aunque el juez no llegó a emitir una orden de silencio a los representantes legales de ambas partes, advirtió que las declaraciones públicas hacen difícil encontrar un jurado imparcial.

"El tribunal no se va a alegrar de escuchar comentarios sobre estas tres áreas: méritos, pruebas y culpabilidad o inocencia", dijo Cahill, citado en ABC News .

"Sé cómo funciona el sistema. He visto el sistema toda mi vida: un hombre negro siendo empañado, despreciado", dijo Jones, citadas por el Post. "Cuando entro en un juzgado y veo unas 15 personas blancas, me digo: 'Oh, demonios, vamos a pasar por esto otra vez'. Así que veremos cómo termina el proceso", agregó.