Esta joven se montó en un auto pensando que era su Uber, horas después dos cazadores encontraron su cadáver

El caso aún no ha terminado. "Nuestros investigadores y agentes todavía tienen mucho trabajo que hacer", indicó el comandante policial, que no aclaró cómo murió la estudiante.



"¡Es con tremenda tristeza y con el corazón roto que publico esto! Extrañaré y amaré a mi bebé por el resto de la vida. Samantha ya no está con nosotros, pero no la olvidaremos. Es extremadamente difícil escribir esto y publicarlo, pero la amo con todo mi corazón. Podría seguir escribiendo sobre ella pero me mata. Me siento aquí y lloro mientras miro la foto y escribo esto", escribió Josephson.