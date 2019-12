El menor arrestado asegura que vio a amigos atacar a la estudiante de Nueva York que murió apuñalada

Los supuestos detalles del crimen surgieron en una audiencia en el Tribunal de Familia de Manhattan para menores el viernes, según el The New York Times , que informó que el menor está acusado de asesinato agravado por presuntamente participar en el robo mortal.

La abogada de ayuda legal del menor detenido, Hannah Kaplan, dijo que l a policía no tenía pruebas más allá de la declaración de su cliente, quien, destacó, no tenía antecedentes penales.

"No hay ninguna acusación de que mi cliente haya tocado al demandante en este caso", dijo al Times. "Estaba simplemente presente cuando esto ocurrió".

Una segunda persona está detenida en relación con el incidente, según una fuente policial. No ha sido arrestado ni acusado en este momento, dijo la fuente. The New York Times informó que tiene 14 años.