Acusan a pilotos de JetBlue de drogar y violar a asistentes de vuelo

El hecho ocurrió el 9 de mayo de 2018 frente al Hotel Intercontinental de San Juan y se detalla que dos de las tres auxiliares de vuelo fueron violadas, aunque una de ellas no está en la demanda.



En declaraciones al diario The Washington Post, el abogado de las dos auxiliares de vuelo, Abraham Z. Melamed, indicó que "los pilotos no fueron suspendidos" y que no fueron colocados en ningún r´égimen de permiso. "Continuaron trabajando y continúan trabajando hasta el día de hoy sin ninguna ramificación".