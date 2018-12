La investigación del incendio que irrumpió la tranquilidad del barrio Colts Neck tomó un giro inesperado con este drama familiar que identifica como victimario al "hermano inseparable" y socio de al menos dos empresas de la víctima, según contaron allegados al diario The New York Times y a la agencia de noticias AP.

"Este es uno de los casos más brutales que he visto en mi carrera", dijo el fiscal Christopher J. Gramiccioni, del condado de Monmouth.

Los fiscales creen que el móvil del crimen puede ser "financiero" y por eso ahora investigan los negocios de los hermanos. Ambos eran dueños de la firma tecnológica Square One y de otra compañía de consultoría que llegó a tener 26 empleados y como clientes a bancos como Citybank.

Mientras Paul sufría las consecuencias físicas y emocionales del traumático accidente "nunca volvió a ser el mismo después de eso", dijo Potamianos. Entre tanto, su hermano cursaba dos carreras en la Universidad de Columbia y comentaba a compañeros que luego de graduarse quería dar un vuelco a su vida profesional y hacer cosas diferentes. Al parecer, Keith dejó claro que no quería seguir con las empresas en sociedad con Paul, según comentó una de sus compañeras a The New York Times.