Un audio publicado por medios de comunicación turcos dio a conocer detalles aterradores sobre el presunto asesinato del columnista del diario The Washington Post , Jamal Khashoggi. El periodista desapareció el pasado 2 de octubre luego de entrar al consulado de Arabia Saudita en Estambul, en Turquía. Las autoridades de ese país investigan lo ocurrido. Pero el rey saudita, Salman bin Abdulaziz, ha negado incesantemente saber qué pudo haber pasado con el hombre. Las autoridades de esa sede diplomática dicen que Khashoggi salió ese mismo día.

El hecho de que el columnista ha sido un agudo crítico del régimen saudita, especialmente del príncipe Mohammed bin Salman, y de que su novia, que lo esperaba fuera del consulado nunca lo vio salir, levantan dudas sobre la versión de Arabia Saudita de no saber nada y convierten el caso en un potencial problema para la diplomacia de EEUU hacia el Medio Oriente en temas de derechos humanos.

15 agentes sauditas lo esperaban

"Hagan eso fuera de aquí, me meterán en problemas", les pedía el cónsul, según el reporte de un funcionario turco al diario The New York Times, también publicado en el diario turco Yeni Safak, ambos citando el audio que fue obtenido por funcionarios de inteligencia turca.