"Me voy a México, no quiero jugarme la vida aquí": empleados con visas H-2A reclaman que su empresa no los protege del coronavirus

Fuera de eso, denuncia que los dormitorios en los que estuvieron los contagiados no fueron debidamente desinfectados a pesar del pedido reiterado de los empleados. "Ya es psicosis lo que tenemos. No sabemos si estamos enfermos. No se sabe nada de nadie", asegura, y explica que los gerentes de la compañía no han informado sobre el estado de sus compañeros. Ni siquiera han dicho cuántos son los enfermos. Se enteran cuando no vuelven tras ser llevados al hospital más cercano, en Amarillo.