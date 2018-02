Portland está obteniendo energía limpia gracias a este secreto escondido en sus cañerías de agua

Portland, Oregon —conocida como la Ciudad de los Puentes— tiene una íntima relación con el agua que fluye debajo de ella. Durante los meses calurosos del verano, los residentes se refrescan al flotando por el río Willamette. Sus icónicos bebederos de bronce (también conocidos como Benson Bubblers) han estado distribuyendo agua fría y limpia para sus peatones desde 1912 . Y más recientemente, LucidEnergy —un startup con sede en Portland que se inauguró en 2007— ha descubierto una manera de usar el agua potable de la ciudad para generar electricidad sin ningunos efectos negativos ambientales.

Desde 2015 la ciudad de Portland ha estado colaborando con LucidEnergy para instalar turbinas que generan electricidad en sus tuberías de agua, las cuales son alimentadas por el movimiento del agua hacia abajo.. Un nuevo video en inglés producido por Van Institute —en colaboración con CityLab— muestra cómo funciona el sistema, el que puedes ver a continuación:



A medida que el agua fluye libremente por la tubería, giran las turbinas y recolectan energía excedente que luego es comprada por Portland General Electric y utilizada en la red eléctrica de la ciudad. Portland ha instalado 50 pies de los llamados 'LucidPipes', las cuales generan un promedio de 1,100 megavatios-hora de electricidad cada año. Se trata de suficiente energía renovable para darles energía a unas 150 casas.

Eso quizás no parezca tanto que digamos. Pero, según explica Laura Wisland, analista sénior de energía para la Unión de Científicos Preocupados, cada grano de arena cuenta cuando las ciudades tratan de reducir su dependencia en combustibles fósiles de una manera rentable.





“Si una ciudad está haciendo esta inversión porque se ha comprometido con ser todavía más agresiva [de lo que estipulan] los requisitos estatales para la electricidad limpia, ese es un impacto significativo”, dijo. “Cualquier proveedor de electricidad que esté interesado en depender de electricidad libre de carbono debería diversificar todo lo que se posible los tipos de recursos en los que invierten, para así mitigar cualquier riesgo potencial de falta de suministros”.

Y, a diferencia de los sistemas de hidroenergía que están instalados en las represas lo largo del país, el sistema de Portland utiliza la infraestructura existente, teniendo un nulo efecto en la vida marina y los hábitats acuáticos.

LucidEnergy también ha instalado tuberías de hidroenergía en otras ciudades por el mundo, entre ellas Riverside , California y Johannesburgo , Sudáfrica. ¿Pero qué está impidiendo que se instale la tecnología LucidPipe en ciudades a lo largo de EEUU? Una razón es que la geografía que rodea una ciudad determina qué tan útil pueda ser la hidroenergía dentro de tubería. Portland obtiene la mayoría de su agua de Bull Run Watershed, el cual se encuentra en las montañas que quedan por encima de la ciudad. Esto significa que la gravedad se encarga de transportar el agua hacia abajo por la tubería y luego dispersarla por toda la ciudad. “Ofrece un saldo positivo neto para la generación porque no requiere ninguna electricidad para bombear el agua [por las tuberías]”, dijo Wisland. “Obviamente ese no será el caso en cada sistema municipal de suministro de agua”.



Reemplazar la infraestructura existente con LucidPipe también cuesta dinero y requiere coordinación entre los departamentos de agua y electricidad de una ciudad dada. Sin embargo, también hay algunos beneficios financieros compensatorios. Aunque el proyecto de hidroenergía de Portland costó unos 1.7 millones de dólares, se espera que producirá unos 2 millones de dólares en energía limpia a lo largo de su contrato de 20 años.

“La ciudad está muy consciente de la energía. El uso inteligente del agua es siempre algo que tenemos bien presente” dijo en el video Stan Vande Berge, un ingeniero principal en el Portland Water Bureau. “Es más o menos el tipo de ADN que tenemos aquí”.

Van Alen Sessions es presentado por el Instituto Van Alen en asociación con CityLab. La tercera temporada es dirigida y producida por Lucy Wells. La serie se hizo posible con el apoyo del National Endowment for the Arts y en parte es apoyada por fondos públicos del New York City Department of Cultural Affairs en asociación con el Concejo Municipal de esa ciudad. Conéctate con el Van Alen Institute en vanalen.org.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en CityLab.com