Cinco claves para entender lo que ocurrirá en la jornada electoral del 2 de junio en México

Video Mexicanos se quedan en espera de su INE para votar desde el centro de California

Millones de mexicanos acudirán este 2 de junio a las urnas para participar en las que son consideradas la elecciones "más grandes de la historia" por la cantidad de cargos públicos que están en juego.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), más de 98 millones de mexicanos son elegibles para votar en los comicios en los que se renovarán la presidencia, la totalidad del Congreso, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la capital, así como miles más de cargos locales.

Aunado a esto, expertos coinciden en que el contexto de violencia que ha marcado el proceso electoral, en el cual han sido asesinados decenas de aspirantes, podría impactar en el nivel de participación por el temor de la ciudadanía ante la situación.

Pese a los índices de violencia, es importante que los votantes ejerzan su derecho y participen en las decisiones que serán tomadas este 2 de junio, opinó José Fredman, coordinador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Monterrey (UDEM).

“Es importante ir a votar este 2 de junio por la sencilla razón de que México es una democracia electoral”, declaró Fredman a Univision Noticias. “La base de la democracia electoral es el ejercicio del voto, pese a la violencia y la polarización existentes”.

Para entender lo que ocurrirá en México este domingo, a continuación te presentamos cinco claves de la jornada electoral.

1. ¿Cuándo abren y cuándo cierran las casillas en las elecciones de México?

Las casillas abrirán en todo el territorio nacional a las 8:00 horas, tiempo local, y cerrarán a las 18:00 horas, en cada huso horario.

En todo el territorio nacional serán instaladas alrededor de 170,000 casillas en los distintos distritos electorales del país.

Al menos 1,5 millones de mexicanos participarán como funcionarios de casillas, que son quienes tendrán a su cargo la instalación de los centros de votación, supervisión y conteo de votos.

2. ¿Qué son y cómo encontrar las "casillas especiales"?

Para los mexicanos que estén lejos de su domicilio durante la jornada y, por lo tanto, no puedan acudir a la sección electoral donde están registrados para votar, el INE instalará 1,178 "casillas especiales".

A estas casillas podrán acudir mexicanos que estén en tránsito por algunas de las entidades de la República. Sin embargo, estos centros de votación sólo contarán con mil boletas.

Estas casillas pueden ser ubicadas a través del sitio ubicatucasilla.ine.mx, seleccionando cualquier estado del país y oprimiendo la opción “casilla especial”.

3. ¿Cuántos cargos están en juego y por qué es importante ejercer el voto en estas elecciones de México?

De acuerdo con datos oficiales, a nivel federal, en la jornada serán renovadas la presidencia, 500 diputaciones federales y 128 senadurías.

Hasta el cierre de las campañas, la candidata presidencial del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, ha mantenido una amplia ventaja en las encuestas.

En segundo lugar ha aparecido Xóchitl Gálvez, aspirante de la alianza opositora conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). En un lejano tercer lugar se ha mantenido Jorge Álvarez Máynez, del opositor Movimiento Ciudadano (MC).

A nivel local, se elegirán más de 20,000 cargos, entre los que están 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno, 1,098 diputaciones locales, 1,802 presidencias municipales, 1,975 sindicaturas y 14,560 regidurías.

Aunque existe un desencanto de la ciudadanía hacia las opciones políticas que participan, es importante que se registre una elevada participación en las urnas para que los votantes expresen su opinión, añadió Fredman, politólogo de la UDEM.

“L a democracia está erosionada y enfrenta retos como la desconfianza y la poca credibilidad hacia las instituciones y hay que prestar atención en qué es lo que van a hacer estos actores, tanto los que ganen como los que pierdan”, dijo.

4. ¿Dónde serán divulgados los resultados preliminares oficiales de las elecciones?

Las autoridades electorales difundirán resultados preliminares a través de dos vías oficiales, la primera es por medio de los conteos rápidos, que son proyecciones estadísticas del resultado a través de una muestra representativa de las casillas.

El INE difundirá los resultados de los conteos rápidos para los comicios presidenciales, diputaciones federales y senadurías. También difundirá conteos rápidos para las 8 gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México.

No se ha definido una hora exacta para la difusión de los resultados de los conteos rápidos, puesto que esto depende del ritmo en el escrutinio de las boletas a nivel nacional.

La segunda vía para conocer resultados preliminares es a través del sitio web del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que comenzará a divulgar a las 8:00 pm (hora local, 10:00 pm ET).

5. ¿Qué esperar al cierre de la jornada?

El INE ha sostenido que prevé que la misma noche del 2 de junio, la consejera presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei, aparecerá en cadena nacional de radio y televisión, para informar sobre las tendencias de los conteos rápidos.

“Particularmente el relativo a la elección presidencial. Ella es la única persona facultada por ley para hacer estos anuncios esa noche”, detalló el INE en un comunicado.

En su boletín el INE sostuvo que la hora del anuncio de Taddei dependerá de que exista información “completa de la cartografía electoral”.

