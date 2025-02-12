La misteriosa 'partícula fantasma' con una energía nunca vista en la Tierra que llegó de "más allá de nuestra galaxia"

Video La NASA encuentra minerales esenciales para la vida en un asteroide que pasa cerca de la Tierra

Sumergido en las profundidades del mar Mediterráneo, un telescopio especial logró captar una 'partícula fantasma': un neutrino cósmico con una energía nunca antes vista en la Tierra.

El neutrino fue nombrado KM3-230213A y tiene 30 veces más energía que cualquiera visto anteriormente en nuestro planeta, informaron este miércoles varios científicos del Instituto Nacional de Física Subatómica Nikhef, en los Países Bajos.

“El detector ARCA del Telescopio de Neutrinos de Kilómetro Cúbico (KM3NeT) situado en las profundidades marinas, detectó un suceso extraordinario que corresponde a un neutrino con una energía estimada de unos 220 PeV (220 x 1015 electronvoltios o 220 millones de miles de millones de electronvoltios”, dice un comunicado del instituto.

De acuerdo con su informe publicado en la revista Nature, el neutrino fue detectado por el observatorio en el fondo del mar Mediterráneo tras viajar desde más allá de nuestra galaxia.

Los neutrinos son la segunda partícula más abundante del universo. Son conocidos como 'partículas fantasma' porque carecen de carga eléctrica, casi no tienen masa y atraviesan sin esfuerzo la mayor parte de la materia, como nuestro mundo o nuestros cuerpos, sin que nadie se dé cuenta.

“Los neutrinos son una de las partículas elementales más misteriosas. Son mensajeros cósmicos especiales, que nos aportan información única sobre los mecanismos implicados en los fenómenos más energéticos y nos permiten explorar los confines más lejanos del Universo”, explica en el comunicado Rosa Coniglione, investigadora del Instituto Nacional de Física Nuclear en Italia.

Así midieron los científicos la energía del neutrino cósmico KM3-230213A

Los científicos no son capaces de detectar neutrinos que se encuentran a nuestro alrededor. En su lugar, miden lo que ocurre cuando las partículas chocan con otros fragmentos de materia.

Debido a que las 'partículas fantasma' son extremadamente difíciles de detectar, los científicos han desarrollado múltiples formas para tratar de medir su energía. Una forma de hacerlo es utilizando agua.

Cuando la luz atraviesa el agua, se ralentiza. Al ocurrir esto se crea un resplandor azulado llamado “luz de Cherenkov” que puede ser detectado por sensores extraordinariamente sensibles.

Sin embargo, para observar esta luz se necesita una enorme cantidad de agua: al menos un kilómetro cúbico, el equivalente a 400,000 piscinas olímpicas. Por eso el KM3NeT se encuentra en el fondo del Mediterráneo.

Hace dos años, un neutrino chocó con materia y produjo una diminuta partícula llamada muón que atravesó el detector submarino, produciendo destellos de luz azul. El muón, que es un electrón pesado producido por un neutrino, “cruzó todo el detector, induciendo señales en más de un tercio de los sensores activos”, según un comunicado de KM3NeT.

“Esta primera detección de un neutrino de cientos de PeV. Esto abre un nuevo capítulo en la astronomía de neutrinos y una nueva ventana observacional al Universo”, dijo en un comunicado Paschal Coyle, portavoz de KM3NeT.

¿De dónde proviene el neutrino KM3-230213A?

De acuerdo con los científicos, el neutrino tenía una energía estimada de 220 PeV, es decir, 220 millones de miles de millones de electronvoltios, con esa cantidad de energía, el suceso que creó este neutrino debió de producirse más allá de la Vía Láctea.

La distancia exacta sigue siendo desconocida, “pero de lo que estamos bastante seguros es de que no procede de nuestra galaxia”, dijo a AFP el físico francés Damien Dornic.

Los astrofísicos tienen algunas teorías sobre lo que podría haber causado semejante neutrino. Entre los sospechosos se encuentran 12 blazares, que son fuentes de energía muy potentes y compactas que se encuentran en el centro de las galaxias, pero se necesita más investigación.

“Lo asombroso es que toda esta energía (del KM3-230213A) está contenida en una sola partícula elemental”, declaró en rueda de prensa Aart Heijboer, físico holandés e investigador del KM3NeT.

