El misterio de las huellas de dinosaurios “casi idénticas” que aparecieron en América y África

Video El increíble hallazgo de un hueso fosilizado de un T-rex descubierto por tres niños

Un equipo de investigadores descubrió más de 260 huellas de dinosaurios “casi idénticas” a ambos lados del océano Atlántico, que muestra cómo estos animales cruzaban entre lo que hoy es África y Sudamérica antes de que los continentes se separaran.

Este conjunto de huellas de hace unos 120 millones de años fue encontrado en Brasil y Camerún. Y aunque en la actualidad están separados por más de 3,700 millas, los expertos creen que su similitud no deja lugar a dudas de que los animales circulaban por ambos países gracias a que estuvieron unidos hace siglos.

PUBLICIDAD

"Determinamos que, en términos de edad, estas huellas eran similares", dijo Louis L. Jacobs, paleontólogo de la Universidad Metodista del Sur en Texas y autor principal de un estudio sobre el hallazgo que publicó el Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México.

"En sus contextos geológicos y tectónicos de placas, también eran similares. En términos de sus formas, son casi idénticas", insistió el experto en un comunicado divulgado por la universidad.

Las huellas fueron encontradas impresas en el barro formado en antiguos ríos y lagos. Jacobs recordó cómo los dinosaurios dejaron estos rastros en el período del Cretácico inferior en un gran bloque continental llamado Gondwana, que se separó después de la masa continental más grande de Pangea.

A la izquierda se ve una de las huellas de dinosaurio encontradas en el noreste de Brasil. A la derecha, una de las encontradas en Camerún. Imagen Ismar de Souza Carvalho / Southern Methodist University



“Una de las conexiones geológicas más jóvenes y estrechas entre África y Sudamérica fue el codo del noreste de Brasil, ubicado frente a lo que ahora es la costa de Camerún, a lo largo del Golfo de Guinea”, explicó.

“Los dos continentes eran continuos a lo largo de ese estrecho tramo, de modo que los animales a ambos lados de esa conexión podrían potencialmente moverse a través de él”.

Según el estudio, la mayoría de huellas fueron creadas por dinosaurios terópodos de tres dedos. Algunas también podrían haber sido hechas por saurópodos u ornitisquios.

¿Cuál es la historia de las huellas de dinosaurios encontradas en Brasil y Camerún?

África y Sudamérica comenzaron a separarse hace unos 140 millones de años y eso provocó que se abrieran grietas en la corteza terrestre.

PUBLICIDAD

“A medida que las placas tectónicas debajo de Sudamérica y África se separaron, el magma del manto de la Tierra subió a la superficie, creando una nueva corteza oceánica a medida que los continentes se alejaban entre sí. Y, finalmente, el océano Atlántico Sur llenó el vacío entre estos dos continentes de nueva forma”, indica la Universidad Metodista del Sur.

Los lugares donde se encontraron estas huellas de dinosaurios (la región de Borborema en el noreste de Brasil y la cuenca de Koum en el norte de Camerún) muestran evidencia de estos eventos geológicos: en ambas zonas hay cuencas de medio foso (estructuras geológicas formadas a medida que la corteza terrestre se separa y se forman fallas) y sedimentos de ríos y lagos antiguos.

En esta reconstrucción del Atlántico Sur se observan los puntos marcados con estrellas rojas donde hace 120 millones de años estarían los lugares de Brasil y Camerún donde fueron encontradas las huellas de dinosaurios "casi idénticas". Imagen Southern Methodist University



El polen fósil encontrado en estos sedimentos fue lo que permitió determinar la antigüedad de las huellas.

Antes de que se cortara la conexión continental entre África y Sudamérica, “los ríos fluían y se formaban lagos en las cuencas (…). Las plantas alimentaban a los herbívoros y sustentaban una cadena alimentaria”, explicó Jacobs.

“Los sedimentos fangosos que dejaron los ríos y lagos contienen huellas de dinosaurios, incluidas las de carnívoros, lo que documenta que estos valles fluviales podrían proporcionar vías específicas para que la vida viajara a través de los continentes hace 120 millones de años”, concluyó.

Mira también: