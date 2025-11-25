Estas son las 5 “etapas” del cerebro humano (y las edades en las que cambia a lo largo de la vida), según un nuevo estudio

Video ¿Cómo saber si tienes un aneurisma cerebral? Kim Kardashian reveló que le diagnosticaron uno

Un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge revela que el cerebro humano no se desarrolla de forma continua, sino que pasa por cinco etapas estructurales distintas a lo largo de la vida.

De esta forma, se adapta a diferentes formas de pensar a medida que crecemos, maduramos y, finalmente, envejecemos.

En la investigación publicada en la revista Nature Communications este martes, neurocientíficos afirman que durante esas cinco fases fundamentales de la estructura cerebral, la organización del cerebro cambia.

Estas ocurren aproximadamente a las edades de 9, 32, 66 y 83 años.

Para el estudio, los científicos compararon los cerebros de 3.802 personas de entre cero y 90 años utilizando conjuntos de datos de resonancias magnéticas.

Estas son las cinco eras del cerebro y así se comporta en cada una de ellas

1. Infancia (Desde los 0 a los 9 años): en esta etapa, el cerebro experimenta un crecimiento explosivo. Se forman miles de millones de sinapsis, que son las conexiones entre neuronas, y luego muchas de estas conexiones se eliminan poco a poco a lo largo de esos años en un proceso de “poda” para conservar solo las más usadas.

Al mismo tiempo, aumentan tanto la materia gris como la blanca y la corteza cerebral alcanza su grosor máximo.

Este es el primer punto de inflexión, a los nueve años, el cerebro experimenta un cambio radical en la capacidad cognitiva, así como un mayor riesgo de trastornos de salud mental, dice el estudio.

2. Adolescencia (desde los 9 a los 32 años): hasta ahora, la adolescencia se consideraba terminada al llegar a los 20 años, pero los neurocientíficos han hallado que, en términos de reorganización estructural, el cerebro sigue en desarrollo hasta aproximadamente los 32 años.

En esta etapa, la materia blanca continúa creciendo y las redes neuronales se refinan, volviéndose más eficientes.

Esta era se define por la rápida comunicación en todo el cerebro, lo que está relacionado con un mejor rendimiento cognitivo en comparación con las otras etapas del cerebro.

3. Adultez (de los 32 a los 66 años): alrededor de los 32 años ocurre el “mayor punto topológico” del cerebro, según los investigadores.

En esta “época” la estructura cerebral se estabiliza, la arquitectura neuronal se consolida, y comienza una fase prolongada de relativa constancia. Esta etapa suele coincidir con lo que consideramos la “madurez adulta”.

Según el estudio, es una era donde se reafirma la “meseta en la inteligencia y la personalidad”.

4. Envejecimiento temprano (de los 66 a los 83 años): el punto de inflexión a los 66 años es mucho más leve que los anteriores y no se define por ningún cambio estructural importante, aunque los investigadores siguen encontrando cambios significativos en el patrón de las redes cerebrales alrededor de esta edad.

“Se trata de una edad en la que las personas se enfrentan a un mayor riesgo de padecer diversas afecciones que pueden afectar al cerebro, como la hipertensión”, dice el estudio.

Durante esta etapa se inicia una fase de declive gradual, ya que la conectividad cerebral comienza a reducirse, sobre todo por la degradación de la materia blanca, dice la investigación.

5. Envejecimiento tardío (desde 83 años): este cuarto punto de inflexión de las cinco “épocas” por las que pasa el cerebro y señala la entrada en la última era cerebral.

Aunque los datos son más limitados en este tramo de edad, los científicos observaron una caída marcada en la conectividad global del cerebro.

En esta etapa la comunicación entre las regiones cerebrales se vuelve más local, con menos integración general.

¿Por qué es importante este hallazgo?

Este nuevo estudio no solo redefine cuándo el cerebro alcanza su etapa “adulta” y el final de la adolescencia, sino que también ofrece claves para entender por qué ciertas edades son más vulnerables a trastornos mentales, dificultades de aprendizaje o enfermedades neurodegenerativas.

El profesor Duncan Astle, uno de los autores del estudio, comparó las etapas del cerebro con las fases de vida que todos percibimos: infancia, juventud, adultez, madurez y vejez.

“Al mirar atrás, muchos sentimos que nuestras vidas han estado marcadas por distintas fases… resulta que los cerebros también atraviesan estas eras”, dijo en un comunicado de la universidad.

“Comprender que el viaje estructural del cerebro no es una cuestión de progresión constante, sino más bien de unos pocos puntos de inflexión importantes, nos ayudará a identificar cuándo y cómo su ‘cableado’ es vulnerable a las alteraciones”, agregó.

Coincide con él la doctora Alexa Mousley, becaria Gates Cambridge que dirigió la investigación.

“Estas etapas proporcionan un contexto importante para comprender en qué aspectos nuestro cerebro puede ser más eficaz o más vulnerable en las diferentes fases de nuestra vida. Esto podría ayudarnos a entender por qué algunos cerebros se desarrollan de manera diferente en momentos clave de la vida, ya sea por dificultades de aprendizaje en la infancia o por demencia en la vejez”, dijo en el comunicado.

