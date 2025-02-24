Recortes en la financiación a la ciencia pueden tener efectos dañinos en la economía y la competitividad

Video Este hispano lidera un prometedor estudio que puede traer la cura contra el cáncer

Estados Unidos ya ha perdido su ventaja competitiva global en ciencia y los recortes de financiación propuestos a principios de 2025 pueden acentuar un declive precipitado.

Los recortes propuestos a las agencias federales que financian la investigación científica podrían socavar la competitividad global de Estados Unidos, con impactos negativos en la economía y en la capacidad de atraer y formar a la próxima generación de investigadores.

Soy astrónomo y he sido administrador senior en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Arizona. Debido a estos roles, estoy comprometido con el futuro de la investigación científica en Estados Unidos. Me preocupa que los recortes de financiación puedan significar una disminución en la cantidad y calidad de la investigación publicada, y que algunos descubrimientos potenciales no lleguen a producirse.

La frontera infinita: cómo la investigación científica es esencial para el bienestar económico

Una parte sustancial de la prosperidad de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se debió a la inversión del país en ciencia y tecnología.

Vannevar Bush fundó la empresa que luego se convirtió en Raytheon y fue presidente de la Institución Carnegie. En 1945, presentó un informe al presidente Franklin D. Roosevelt llamado 'La frontera infinita'.

En este informe, Bush sostenía que la investigación científica era esencial para el bienestar económico y la seguridad del país. Su defensa de la ciencia condujo a la creación de la Fundación Nacional de la Ciencia y a la política científica tal como la conocemos hoy. Sostuvo que un enfoque centralizado de la financiación de la ciencia distribuiría eficientemente los recursos entre los científicos que realizan investigaciones en las universidades.

Desde 1945, los avances en ciencia y tecnología han impulsado el 85% del crecimiento económico estadounidense. La ciencia y la innovación son los motores de la prosperidad: la investigación genera nuevas tecnologías, innovaciones y soluciones que mejoran la calidad de vida e impulsan el desarrollo económico.

Esta relación causal, en la que la investigación científica conduce a innovaciones e inventos que promueven el crecimiento económico, es un hecho en todo el mundo.

La importancia de la investigación básica

La inversión en investigación y desarrollo se ha triplicado desde 1990, pero ese crecimiento ha sido financiado por el sector empresarial para la investigación aplicada, mientras que la inversión federal en investigación básica se ha estancado. La distinción es importante, porque la investigación básica, que es puramente investigación exploratoria, tiene enormes beneficios posteriores.

La computación cuántica es un excelente ejemplo. La computación cuántica se originó hace 40 años, basada en la física fundamental de la mecánica cuántica. Ha madurado solo en los últimos años hasta el punto en que las computadoras cuánticas pueden resolver algunos problemas más rápido que las computadoras clásicas.

En todo el mundo, la investigación básica se autofinancia y tiene más impacto en el crecimiento económico que la investigación aplicada, porque amplía la base de conocimientos compartidos a la que pueden recurrir los innovadores.

Por ejemplo, una empresa de defensa de la biotecnología calculó que cada dólar de financiación a los Institutos Nacionales de Salud genera 2.46 dólares en actividad económica, por lo que un reciente recorte de 9,000 millones de dólares a su financiación resulta muy inquietante.

El público estadounidense también valora la ciencia. En una época de pérdida de confianza en las instituciones públicas, más de 3 de cada 4 estadounidenses dicen que la inversión en investigación está creando oportunidades de empleo, y un porcentaje similar confía en que los científicos actúan en beneficio del público.

La superpotencia científica está en decadencia

Según algunos indicadores, la ciencia estadounidense es preeminente. Los investigadores que trabajan en Estados Unidos han ganado más del 40% de los Premios Nobel de ciencia, tres veces más que los ciudadanos de cualquier otro país. Las universidades de investigación estadounidenses son imanes para el talento científico, y Estados Unidos gasta más en investigación y desarrollo que cualquier otro país.

Pero existe una intensa competencia por ser una superpotencia científica, y varios indicadores sugieren que Estados Unidos está retrocediendo. El gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB ha caído de un máximo del 1.9% en 1964 al 0.7% en 2021. A nivel mundial, Estados Unidos ocupó el puesto 12 en esta métrica en 2021, detrás de Corea del Sur y países europeos.

En cuanto a la cantidad de investigadores científicos como porcentaje de la fuerza laboral, Estados Unidos ocupa el décimo lugar.

Los indicadores de calidad de la investigación cuentan una historia similar. En 2020, China superó a Estados Unidos con una mayor proporción del 1% de los artículos científicos más citados.

China también lidera al mundo en cuanto a la cantidad de patentes y ha gastado más que Estados Unidos en investigación en las últimas décadas. Suiza y Suecia eclipsan a Estados Unidos en términos de innovación científica y tecnológica. Esta definición de innovación va más allá de la investigación en laboratorios y la cantidad de artículos científicos publicados para incluir mejoras en los resultados en forma de nuevos bienes o nuevos servicios.

Entre los educadores y trabajadores estadounidenses en campos técnicos, 3 de cada 4 piensan que Estados Unidos ya ha perdido la competencia por el liderazgo mundial.

Amenazas a la financiación de la ciencia

En este contexto, las amenazas hechas al comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump a la financiación de la ciencia son ominosas.

La primera ola de órdenes ejecutivas de Trump causó caos en las agencias científicas, que lidian con cómo interpretarlas. Gran parte de la ansiedad se debió a la eliminación de lenguaje y programas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

La Fundación Nacional de Ciencias está particularmente en la mira. A fines de enero de 2025, congeló la revisión y aprobación rutinaria de subvenciones y nuevos gastos, lo que impidió la investigación futura, y ha estado examinando las subvenciones para asegurarse de que cumplen con las órdenes del nuevo presidente de EEUU.

Los Institutos Nacionales de Salud anunciaron el 7 de febrero de 2024 una decisión de limitar las tasas de gastos generales al 15%, lo que hizo tambalear a muchos investigadores, aunque desde entonces ha sido bloqueada temporalmente por un juez. Los Institutos Nacionales de Salud son el mayor financiador mundial de investigación biomédica, y estos costos indirectos brindan apoyo para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de laboratorio. Son esenciales para realizar investigaciones.

La nueva administración ha propuesto recortes más profundos. Se le ha dicho a la Fundación Nacional de Ciencias que se prepare para la pérdida de la mitad de su personal y dos tercios de su financiación. Otras agencias científicas federales enfrentan amenazas similares de despidos y recortes de fondos.

El impacto de la falta de inversión en ciencia

El Congreso ya no cumplió con su compromiso de 2022 de aumentar la financiación de la investigación, y la financiación federal para las agencias científicas está en su nivel más bajo en 25 años.

Cuando las propuestas del presidente lleguen al Congreso para su aprobación o negociación, pondrán a prueba el apoyo tradicionalmente bipartidista que ha tenido la ciencia. Si el Congreso recorta aún más los presupuestos, creo que el impacto en la creación de empleo, la formación de jóvenes científicos y la salud de la economía será sustancial.

Recortes profundos a agencias que representan solo una pequeña fracción —un poco más del 1%— del gasto federal no reducirán significativamente el creciente déficit presupuestario, pero podrían dañar irreparablemente una de las iniciativas más valiosas del país.



* Chris Impey es profesor distinguido de astronomía de la Universidad de Arizona.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

