La NASA va a chocar una nave contra un asteroide en un ejercicio espacial para "salvar al mundo"

“Esto realmente se trata de la desviación del asteroide, no de la interrupción”, dijo Nancy Chabot, científica planetaria y líder del equipo de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que está administrando el esfuerzo. “Esto no va a hacer estallar el asteroide. No lo va a poner en muchos pedazos”.