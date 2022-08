Niña mexicana de 12 años descubrió un asteroide y se ganó el reconocimiento de la NASA

Muchos niños en Latinoamérica se destacan por su intelecto, y tal es el caso de Ashley Martínez Ocampo, una mexicana de 12 años, quien ha dado de qué hablar pues, a su corta edad, ya puede presumir haber descubierto un asteroide y haberse ganado el reconocimiento de prestigiosas instituciones astronómicas como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Búsqueda Astronómica Internacional Colaborativa (IACS).

Esta pequeña es originaria de Jojutla, Morelos, y su hobby por el espacio la llevó a convertirse en la primera niña mexicana en descubrir un asteroide. Sigue leyendo para conocer más sobre su historia.

Ashley Martínez quiere ser un ejemplo a seguir para otras niñas en las ciencias

Junto a su papá Andrés Martínez, la pequeña de 12 años se unió a un programa internacional para la búsqueda de cometas y asteroides patrocinado por la NASA. Ahí, su deber era analizar los cuerpos celestes de los cuadrantes asignados:

“Lo más importante es que la NASA, o cualquier tipo de organización relacionada con la astronomía, hagan este tipo de campañas para detectar si algún asteroide podría llegar a impactar la Tierra. [A nosotros] nos iban mandando bloques de cuatro imágenes, las cuales teníamos que analizar cuidadosamente por si algún objeto se movía. Las imágenes son de un observatorio en Hawai llamado 'Pan Stars'; en ellas tenías que ver qué objeto iba dando brinquitos, de ahí lo marcabas y mandabas el reporte. El IACS te informaría más tarde si lo que tú señalaste efectivamente fue un asteroide”, contó Ashley Martínez a ‘Fuerza Informativa Azteca’ el 29 de julio de 2022.

Posteriormente, las organizaciones le notificaron a la niña vía correo electrónico que, en efecto, había descubierto un asteroide. Por el momento se le identifica como 2021 FD26, pero en el futuro Ashley le podrá cambiar el nombre.

Con este logro, Ashley busca inspirar a niñas que, como ella, aman la astronomía y quieren adentrarse en el mundo de las ciencias, pero temen hacerlo por estereotipos o tapujos sobre su género y edad:

“Yo les diría a las jóvenes como yo (que quieren estudiar astronomía) que no les hagan caso a las personas que les dicen que no pueden hacerlo solo por ser niñas o por ser mujeres, o que no puedan involucrarse porque es una actividad solo para adultos. No, no les hagan caso a ese tipo de personas y no se subestimen a ellas mismas, porque aún siendo pequeñas y mujeres, podemos hacer cosas grandes”, contó en entrevista Ashley Martínez a ‘El financiero’ el 2 de agosto de 2022.

Ashley Martínez podría haber descubierto otros cinco asteroides más

Aunque el mayor responsable del acercamiento de Ashley con la ciencia y la astronomía fue su padre, la niña tuvo la iniciativa para investigar y aprender sobre el espacio por cuenta propia desde los cuatro años, esto mediante libros e Internet.

El descubrimiento lo hizo en marzo de 2021 y sigue en espera de la confirmación de otros cinco asteroides que pudo haber descubierto, pues en el programa de la NASA analizó más de 30 fotografías enviadas por la pequeña.

¿Ya conocías a Ashley Martínez Ocampo? Cuéntanos qué opinas sobre esta pequeña aficionada de la astronomía y sus descubrimientos.