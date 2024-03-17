Una 'fuerza' en el espacio genera enormes remolinos en las profundidades de los océanos de la Tierra

Marte no es solo es un planeta vecino a la Tierra dentro del Sistema Solar, un nuevo estudio descubrió que el planeta rojo tiene más influencia sobre nuestro mundo de lo que pensábamos y podría estar formando remolinos en los océanos profundos de la Tierra.

Un grupo de científicos de la universidad de Sídney en Australia y de la Sorbona en Francia utilizó el registro geológico de las profundidades del mar para descubrir una conexión entre las órbitas de la Tierra y Marte, los patrones de calentamiento global del pasado y la aceleración de la circulación de las aguas profundas.

Para ello analizaron sedimentos y perforaron cientos de sitios de aguas profundas por más de 50 años, para poder entender el pasado de la Tierra, en un intento por comprender mejor la fuerza de las corrientes oceánicas profundas.

De acuerdo con el estudio publicado en Nature Communications recientemente, los científicos descubrieron un sorprendente ciclo climático en el que cada 2.4 millones de años las corrientes profundas aumentan y disminuyen. Estos cambios están estrechamente relacionados con periodos de mayor incidencia solar y un clima más cálido en la Tierra, concluyó el estudio.

¿Qué información obtuvieron de los sedimentos?

Adriana Dutkiewicz, coautora del estudio, dijo en un comunicado que los científicos no esperaban descubrir estos ciclos y que solo hay una manera de explicarlos: “Están vinculados a ciclos en las interacciones de Marte y la Tierra orbitando alrededor del Sol”.

"Una interrupción en la sedimentación indica corrientes marinas profundas vigorosas, mientras que su acumulación continua indica condiciones más tranquilas", explica Dutkiewicz.

Al identificar esa interacción los científicos descubrieron remolinos profundos en el océano se relacionan estrechamente con el calentamiento de los mares. Aunque especificaron que no tienen nada que ver con el calentamiento global que actualmente experimenta la Tierra.

¿Cómo afectan los remolinos a la Tierra?

Dietmar Müller, otro científico a cargo de la investigación, explica que los remolinos en aguas profundas fueron un componente importante de los antiguos mares cálidos, un resultado inesperado frente a las observaciones y los modelos oceánicos sobre el calentamiento global actual.

"Sabemos que existen al menos dos mecanismos distintos que contribuyen a la mezcla de aguas profundas en los océanos. El AMOC (la circulación de vuelco meridional del Atlántico) es uno de ellos, pero los remolinos oceánicos profundos parecen desempeñar un papel importante en los climas cálidos para mantener el océano ventilado".

De hecho, estos mismos remolinos gigantescos en las profundidades del mar erosionan el fondo marino y generan los sedimentos que después pueden ser estudiados por la ciencia. Los científicos esperan que, con estos datos, se puedan realizar más modelos climáticos y simulaciones para prever los climas futuros de la Tierra.

¿Cómo afecta la interacción con Marte a la Tierra?

Parecería casi imposible que Marte, a más de 124,274,238.45 millas de la Tierra, pueda influir en su clima. La respuesta está en las interacciones de la órbita de ambos planetas.

Los dos planetas se afectan entre sí a través de un fenómeno llamado "resonancia", que ocurre cuando dos cuerpos en órbita aplican un empujón y una atracción gravitacional entre sí, lo que a veces se describe como una especie de armonización entre planetas distantes.

Esta interacción cambia la forma de sus órbitas, afectando su cercanía a la circular y su distancia al Sol.

Sin embargo, rara vez se detectan pruebas de ello en el registro geológico. Este es el primer estudio que establece estas conexiones.

