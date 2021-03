Un 'arca de Noé' lunar para mantener seguras muestras de esperma de todas las especies vivas

Bases futuras en el espacio

“Lo que me asombra de proyectos como este es que me hacen sentir que nos estamos acercando a convertirnos en una civilización espacial, y a un futuro no muy lejano donde la humanidad tendrá bases en la Luna y Marte”, dijo por su parte Álvaro Díaz-Flores Caminero, estudiante de doctorado de la Universidad de Arizona, que lidera el análisis térmico del proyecto.