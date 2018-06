Casi un millón de niños están en riesgo de no ser contados en el Censo y esto pone en peligro fondos vitales para el bienestar infantil

El país ha visto una mejora en el bienestar infantil en los últimos años: más niños cuentan con un seguro de salud, más adolescentes se gradúan de la escuela secundaria y menos niños viven en la pobreza. Pero esos pequeños progresos se pueden perder si los niños no son contados debidamente en el próximo censo de 2020.

Según un estudio anual exhaustivo sobre el bienestar de los niños en EE.UU. publicado este miércoles por la Fundación Annie E. Casey, casi una cuarta parte de los niños más pequeños del país (casi un millón), corren el riesgo de no ser contados en el próximo censo. Esto pondría en peligro el futuro de unos 300 programas financiados por el gobierno federal que han impulsado el éxito infantil, como Medicaid, SNAP, CHIP y Head Start . Los datos del censo se utilizan para asignar más de 800 mil millones de dólares al año para programas federales como estos.

¿Qué podría significar una falta de fondos?

“La inclusión de la pregunta de ciudadania tiene la capacidad de tener grandes consecuencias para los latinos y las comunidades donde viven”, le explicó Flor Gutierrez, asociada senior de la Fundación Casey, a Univision Noticias. Y, continuó Gutierrez, si juntamos eso con la desconfianza de que el gobierno pueda proteger sus datos, es probable que mucha gente decida no rellenar el censo en el 2020.

Gutierrez explicó que los latinos y los niños de familias pobres son los más probables de ser excluidos del censo. “Para el gobierno esos niños no existen, sus necesidades no existen”, dijo. “Los recursos que deberían llegar a sus comunidades, no llegan”.