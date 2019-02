Jerry Seinfeld demandado por vender Porsche clásico falsificado

El famoso comediante y coleccionista de carros clásicos Jerry Seinfeld fue demandado por haber vendido un Porsche clásico falsificado por 1.5 millones de dólares . El demandante es la compañía Fico Fria Limited, constituida en el paraíso fiscal inglés de Channel Islands en el Canal de la Mancha la cual, según el documento de la demanda, es representada por Carlos Monteverde , un experto corredor de autos que es también uno de los coleccionistas de autos clásicos más respetados del mundo, y definitivamente una de las personas a las que no hay que venderle un Porsche clásico falsificado.

Después de ser adquirido por Fico Fria, el Porsche fue trasladado a Inglaterra donde fue inspeccionado por Lee Maxted-Page, uno de los principales expertos y vendedores de Porsche clásicos en todo el mundo para hacer arreglos para su futura venta. Maxted-Page no se atrevió a ofrecer el vehículo como auténtico. Fico Fria alega en la demanda que ‘investigaciones subsecuentes revelaron que el vehículo no es auténtico”, sin dar ningún otro detalle. La demanda también indica que Fico Fria contactó a Gooding & Company quien a su vez contactó a Seinfeld con una oferta del comprador de deshacer la venta y retornar el vehículo a Seinfeld a expensas del comediante. La demanda dice que Seinfield contactó a Monteverde aceptando la oferta de Fico Fria y pidiendo disculpas, diciendo específicamente que, “aseguro que usted será completamente indemnizado, no tendrá que quedarse con el carro, será reembolsado por la totalidad de su dinero. La aceptación de Seinfeld fue dejada grabada en un mensaje de voz. Finalmente, la compañía demandante indica que Seinfeld nunca restituyó el precio de compra por lo que se vio obligada que entablar la demanda para recuperar el precio de compra. La demanda también solicita daños punitivos contra Seinfeld.