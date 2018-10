"Dios no existe": en su último libro Stephen Hawking insiste en que nadie controla el Universo

En su último y póstumo libro “Brief Answers to the Big Questions” el astrofísico, que falleció en marzo, detalla sus últimos pensamientos sobre las grandes cuestiones que la humanidad enfrenta y es claro al afirmar: "Dios no existe, ni la vida después de la muerte y ciertamente tampoco existe el paraíso".