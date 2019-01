Presentan cargos de asesinato al indocumentado acusado de matar a un policía en California

El mexicano de 32 años, quien vivía en el país sin papeles luego de haber cruzado ilegalmente por la frontera de Arizona, fue arrestado el pasado viernes por la muerte del oficial Ronil Singh, de 33 años, a quien le disparó a eso de la 1:00 am del miércoles después de que este lo detuvo por presuntamente conducir ebrio.

En la acusación criminal el sospechoso es llamado no solo por su nombre, sino por otros tres alias. El sheriff había mencionado que el acusado tiene lazos con la pandilla 'Sureños'. "Solo tienes que mirar en las redes sociales donde hay mucha evidencia fotográfica donde se muestra a sí mismo como miembro de bandas", aseguró Christianson.

¿Es culpa de las leyes santuario?

"No podemos ignorar que esto podría haberse evitado", afirmó Christianson. Así mismo, se preguntó por qué el estado de California "concede el santuario a delincuentes (y) miembros de pandillas" y agregó que "es una conversación que debemos tener".

Sin embargo, ese no fue el caso con Pérez Arriaga. Las leyes de California no habrían impedido que las autoridades locales reportaran a este mexicano indocumentado a los agentes de inmigración después de dos arrestos previos por conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas. Lo que sucedió es que no estuvo bajo custodia de ninguna autoridad para que esto hubiera sido posible.