Museo de Boston ofrece 10 millones de dólares por pistas de obras robadas hace 27 años, pero el tiempo se agota

The Associated Press

ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 11 de marzo de 2010, marcos vacíos de los que los ladrones de llevaran "Tormenta en el mar de Galilea", al fondo a la izquierda, de Rembrandt, y "El concierto", a la derecha al frente, de Vermeer. Los marcos siguen expuestos en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston. (AP Foto/Josh Reynolds, Archivo) The Associated Press

El año está a punto de acabarse y con él, el plazo establecido para recoger una recompensa de 10 millones de dólares por una buena pista que ayude a encontrar las valiosas obras que fueron robadas en 1990 del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, en el que ha sido considerado como el mayor robo de arte en la historia de Estados Unidos.

El plazo cumplirá el próximo 31 de diciembre y pese a que la suma se ha doblado desde que se produjo el robo, parece que nadie se ha puesto en contacto con el museo, el FBI o la policía para ayudar a encontrar las 13 obras robadas valoradas en unos 500 millones de dólares.

Degas, Manet, Rembrand y Vermeer, son algunos de los autores de las pinturas que fueron sustraidas en un rocambolesco golpe hace casi tres décadas.

Las autoridades y los gestores del museo confiaban en que la cuantiosa recompensa produjera una oleada de pistas, pero el silencio del público ha causado frustración a ambos.

"Ahora mismo estamos totalmente centrados en este plazo", dijo la portavoz del museo Kathy Sharpless en declaraciones a The Associated Press, que ha recuperado el caso dado que el plazo expira esta semana. "Claramente hay una sensación de urgencia por nuestra parte. Queremos recuperar nuestros cuadros", aseguró Sharlpless.







Marcos vacíos

El 18 de marzo de 1990, dos hombres que se hicieron pasar por policías de Boston lograron entrar en el museo diciendo al guarda de seguridad en recepción que respondían a un aviso por altercado, según las autoridades.

El guardia no siguió el protocolo del museo y permitió entrar a los hombres. Él y otro guardia fueron esposados y encerrados en el sótano mientras los ladrones se hacían con las piezas.

Entre las obras desaparecidas está el único paisaje conocido de Rembrandt, Cristo en la tormenta en el mar de Galilea, y El concierto, de Vermeer, una de las menos de 40 obras conocidas del pintor holandés del siglo XVII.

Han pasado 27 años y los marcos vacíos siguen en los muros del ornamentado museo, donde antes estaban las obras maestras.



Círculos mafiosos

El FBI dijo a The Associated Press en 2015 que dos sospechosos, ambos delincuentes de Boston con conexiones con el crimen organizado, habían fallecido.

Los investigadores creen que l as pinturas se movieron a través de círculos mafiosos hasta Connecticut y Filadelfia, donde se acaba el rastro.

La fiscalía federal dice que Robert Gentile, un conocido mafioso de Connecticut, es a los 81 años la última persona de interés del caso que sigue viva. Agentes federales han registrado la casa de Gentile en Manchester varias veces.

La viuda de otro mafioso afirmó que su esposo había dado a Gentile dos de los cuadros, según la fiscalía. Las autoridades también han dicho que Gentile habló sobre los cuadros robados a otros presos y una vez dijo a un agente encubierto del FBI que tenía acceso a dos de las pinturas y podía negociar la venta por 500,000 dólares cada uno. Gentile niega saber algo del robo.



Entre tanto, los delitos asociados con el robo en sí prescribieron a los cinco años, hace más de dos décadas, de modo que los ladrones no podrían ser procesados aunque fueran capturados.

Aunque las autoridades no han ofrecido inmunidad total para quien tenga las obras ahora, dicen que están dispuestas a considerar inmunidad para cualquiera que pueda ayudar a recuperarlas.

Doble o nada

El museo ofrecía desde hacía años una recompensa de 5 millones de dólares. El pasado mayo, los miembros del consejo la elevaron a 10 millones de dólares, pero solo hasta el final de 2017.

El detective holandés de arte Arthur Brand, que ha ayudado a las autoridades europeas a recuperar otras piezas robadas, dice que ha hablado con expolicías, exmiembros del Ejército Republicano de Irlanda (IRA) y otras personas, y sigue convencido de que está cerca de resolver el misterio.



"Dije desde el principio que si no se resuelve para el uno de enero, será (...) menos probable que se resuelva jamás", dijo Brand a The Associated Press. "Nos estamos acercando. Hay tanta gente trabajando en eso que al final la verdad saldrá a la luz, estoy totalmente seguro de eso. La única duda es, ¿siguen existiendo las pinturas?".

Sharpless, la portavoz del museo, dijo que la galería pagará encantada la recompensa por la pista adecuada.

"En realidad no estamos interesados tanto en teorías como en un buena información creíble y hechos", explicó. "Solo hace falta una buena pieza de información para ayudar a resolver este rompecabezas".