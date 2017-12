7 razas de perros más buscadas Google en EE.UU en el 2017

Las 7 razas de perros más buscadas en Google en Estados Unidos para este 2017 nos muestra cuál es la preferencia de muchos de los usuarios en nuestro país.

1. Labrador Retriever

El labrador retriever es conocido como el cobrador de labrador o perdiguero de labrador originaria de Canadá. Por lo general, tiene un tamaño mediano entre los 55 cm y puede llegar a pesar entre 27 - 42 kg. Es un animal amigable, muy sociable y es usado en rescates, terapias y asistencias.

Mira este divertido video de Labradores Retriever.





2. Pit Bull

El pitbull es una perro originario de los Estados Unidos. Tanto los machos como las hembras difieren de su altura y peso, el tamaño para los macho está entre 48-53 cm, mientras que el de las hembras es de 45-50 cm; igual, su peso es de 15-27 kg y 12-22 kg respectivamente. Muchas empresas de seguridad lo usan, por ejemplo la división de narcóticos y los servicios de seguridad.

Aunque han habido muchas noticias sobre el inadecuado comportamiento de esta raza, la verdad es que depende mucho de cómo lo crien sus dueños.

Conoce las 10 razas de pitbull únicas en todo el mundo en este video.





3. Husky Siberiano

El husky siberiano es originario de Rusia y lo puedes ver de muchos colores (blanco, negro, café, entre otros). Por lo general puede llegar a medir entre 50 y 60 cm y pesa entre 15 y 28 kg. Es un perro muy amigable y fiel, usado como perro de trineo, por ende, es un animal que precisa de ejercicio constante. Así que si deseas tener uno, no olvides jugar mucho con él.



Un profesional en la crianza del Husky Siberiano nos cuenta más sobre esta raza y nos da algunos tips que deberiamos tener en cuenta al momento de tener un perro de este tipo.





4. Pastor Alemán

El pastor alemán, que como su nombre lo dice, es de origen alemán, es uno de los perros más queridos por todo el mundo y usado en muchas películas y seríes. Es un perro muy amigable y fácil de entrenar para cualquier actividad; aunque generalmente, su uso está relacionado al trabajo fuerte y la defensa. Existen de muchos colores, algunos sólo negros, sólo café o combinados. Las hembras pueden llegar a medir entre 55-60 cm y pesar 22-32 kg, mientras que los machos 60-65 cm y 30-40 kg respectivamente.

Mira el resultado de pastores alemanes bien entrenados y disciplinados.





5. Pug

El pug es una mascota con origen en China. Por lo general son pequeños, entre 30 - 60 cm y llegan a pesar 6.3 - 10.5 kg. Son sociables ya que interactuan con todo tipo de raza de perro además de tener buena relación con los humanos. Debes tener mucho cuidado con sus ojos y orejas ya que allí acumulan secreciones y humedad respectivamente. Se recomienda limpiarlo con un simple paño.

Mira esta compilación de fotos divertidas de los pug.





6. Bulldog

Los bulldogs son perros que no pueden moverse muy rápido debido a su contextura, son hogareños y muy sociables. Puedes llegar a pesar entre 17 - 22 kg con medidas aproximadas a 30 - 40 cm. Son territoriales y no precisan de un lugar extenso para vivir; pueden vivir perfectamente en tu apartamento, no obstante, es necesario que salgas con él constantemente para que estire y camine un poco. No olvides que cuando salgas, no los dejes tanto tiempo al sol para evitar la acumulación de humedad.



Mira este divertido video de Bulldogs en todo el mundo.





7. Chihuahua

Los chihuahuas son perros muy pequeños, con carisma y muy obedientes (siempre y cuando los sepas educar, como a tood perro). Por lo general pesan entre 1,5 y 3 kg con una altura de 16 - 20 cm. Se adaptan a lugares pequeños y su costo de manutención no es alto, ya que no comen demasiado y los puedes bañar perfectamente en casa. Es un perro muy inquieto por lo que se recomienda tener tiempo para jugar y pasear con él.

Aquí podrás ver algunas fotos de las razas chihuahuas en todo el mundo.





Acabas de ver cuáles han sido los 7 perros más buscados en Google para este 2017.

