Una pelea de gallos terminó en una balacera que dejó al menos 5 muertos y 20 heridos en el sur de México

Video Mexicanos denuncian extorsiones del crimen organizado para poder huir de la violencia en sus pueblos

Cinco hombres murieron y unos 20 heridos resultaron heridos tras una balacera registrada el sábado en un palenque donde se celebran las peleas de gallos y apuestas en el sureño estado mexicano de Guerrero, informó este domingo la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con versiones de los testigos, un desacuerdo tras una pelea de gallos presuntamente por apuestas, desató los disparos. Tras las primeras investigaciones, la FGE informó que fueron cinco los hombres muertos y, de manera preliminar, al menos 20 heridos.

PUBLICIDAD

En videos que circulan en redes sociales, que presuntamente corresponden a los hechos, se observan varios hombres en el suelo cerca del ruedo donde peleaban los gallos. En las imágenes se observa a los animales aún en sus jaulas, mientras que a su alrededor hay sillas y mesas regadas por el piso.



"La Fiscalía continúa realizando las investigaciones correspondientes para determinar de manera fehaciente el número de heridos que de manera preliminar asciende al menos a 20 personas", indicó en un comunicado.

La dependencia precisó que los heridos, entre ellos varios por arma de fuego, fueron trasladados al nuevo hospital comunitario del área de Petatlán y, los más graves, al Hospital General de Zihuatanejo, municipio vecino.

La FGE informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por arma de fuego contra cinco hombres, contra quien o quienes resulten responsables.

Petatlán es un municipio estigmatizado por los altos índices de violencia criminal que se registraban en años anteriores, por rivalidad entre grupos delictivos en esa región.

Ola de violencia en Guerrero en los primeros siete días del año

En lo que ha transcurrido de los primeros días del año la violencia criminal se ha disparado en distintas regiones del estado de Guerrero.

Apenas el sábado, las autoridades informaron de una confrontación entre grupos delictivos que dejó al menos cinco personas calcinadas, en el municipio de Heliodoro Castillo, ubicado en la Sierra de Guerrero.

Y anoche también se reportó que tres mujeres fueron asesinadas a balazos en el municipio de Chilapa. La FGE también informó que abrió una carpeta de investigación en contra de quien, o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio calificado por arma de fuego, cometido en agravio de Ángela “N”, Mercedes “N” y Ofelia “N”.

PUBLICIDAD

Guerrero es uno de los estados más pobres del país y es usado por narcotraficantes para el cultivo de marihuana y amapola. Además otra parte del estado afronta los estragos que causó en la entidad el huracán Otis en octubre de 2023.

El gobierno federal ha registrado más de 420,000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas.

Mira también: