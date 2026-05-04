Se registra sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca y se alcanza a sentir en la capital mexicana

Video Sismo en Richfield: Lo que se sabe del movimiento ocurrido la mañana de este 22 de abril

Este lunes 4 de mayo se registró un sismo con magnitud de 5.6 con epicentro localizado a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, México, con una profundidad de 9 km, según el Sismológico Nacional de México.