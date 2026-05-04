Se registra sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca y se alcanza a sentir en la capital mexicana
La Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se reportan daños, ni víctimas por el sismo, de acuerdo con la Coordinadora de Protección Civil
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Este lunes 4 de mayo se registró un sismo con magnitud de 5.6 con epicentro localizado a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, México, con una profundidad de 9 km, según el Sismológico Nacional de México.
A través de la cuenta de X de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se reportan daños, ni víctimas por el sismo, de acuerdo con la Coordinadora de Protección Civil.