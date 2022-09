"No tienen nada contundente": abogado del periodista Rubén Zamora explica las debilidades del caso

No soy quién para afirmarlo, lo que puedo decir, según mi experiencia, veo una investigación -si se puede llamar así, pues el Ministerio Público no realizó acto de investigación alguno, todo lo dejó en manos del denunciante García Navarijo, un sindicado que busca beneficios por parte del Ministerio Público- muy débil, veo un proceder temerario y precipitado por parte del Ministerio Público.

Me pregunto, cómo es posible que teniendo en su poder el número de Zamora Marroquín, quien presuntamente estaba chantajeando a personas y el dinero que obtenía de dichos chantajes lo lavaría a través del García Navarijo y la información para chantajear la obtenía de una persona que estaba en el extranjero, no procedió con su intervención telefónica, tenía los elementos suficientes para acudir ante un juez y obtener la orden judicial. No me explico cómo no requirió autorización para grabar de forma controlada las conversaciones en las que podría extraer información de presuntos delitos que él aseguraba, estaban siendo cometidos por Zamora Marroquín y otras personas.