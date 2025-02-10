Al menos 51 personas mueren al caer un bus a un barranco en Guatemala

Video Explosión de una planta industrial en Pensilvania deja al menos 13 heridos: lo que se sabe

Al menos 51 personas murieron este lunes al caer desde un puente un autobús, con más de 70 personas a bordo, al fondo de un barranco en la entrada norte de Ciudad de Guatemala, según un nuevo balance de los cuerpos de socorro.

"Se formó un comando unificado con las diferentes instituciones de alerta en el país en donde realizamos un trabajo efectivo sacando un total de 51 cuerpos", dijo a periodistas José Santizo, miembro de los Bomberos Municipales. Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, también aseguró que hay "51 cuerpos en la morgue provisional".

Los socorristas también han rescatado a por lo menos una decena de personas heridas entre los hierros retorcidos del automotor que cayó en la parte baja del Puente de Belice, el principal para ingresar a la capital desde la región norte y noreste del país.

Varios heridos, en estado grave, fueron trasladados a un hospital público cercano, dijo Ruano, quien precisó que el accidente ocurrió muy temprano en la mañana.

Abajo del puente pasa un río contaminado con aguas residuales, lo cual ha complicado las tareas de rescate. De allí se han sacado a la mayoría de víctimas mortales, según reportes e imágenes brindadas por los bomberos.

Según la prensa local, el autobús cubría la ruta del poblado de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, hacia la ciudad de Guatemala.

Las autoridades investigan las causas del accidente.

