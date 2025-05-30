Cómo es "Los Abuelos", la impresionante ciudad maya de hace 2,800 años descubierta en Guatemala

Los restos de una ciudad maya de hace más de 2,800 años fueron descubiertos en una zona arqueológica en el norte de Guatemala, cerca de la frontera con México.

La ciudad, bautizada como "Los Abuelos", tiene una extensión de unas 6.1 millas cuadradas, y se ubica a unas 13 millas del sitio arqueológico Uaxactún, en el departamento de Petén, informó el Ministerio de Cultura guatemalteco el jueves.

"Los Abuelos" data de la época denominada Preclásico Medio (entre los años 800 a 500 antes de Cristo), y "se ha revelado como uno de los centros ceremoniales más antiguos e importantes" de ese período en la civilización maya en la región selvática de Petén, indicó el ministerio.

"El sitio presenta una planificación arquitectónica notable", dijeron las autoridades, con siete complejos de pirámides, observatorios astronómicos y doce monumentos de piedra.

La civilización maya se expandió en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y su existencia se remonta a por lo menos el año 2000 a.C., tuvieron su esplendor en el período Clásico, entre los años 400-450 d.C., y su decadencia en el Posclásico (900-1200 d.C.).

El lugar recibió el nombre de "Los Abuelos" por el hallazgo de dos esculturas antropomorfas —de forma o apariencia humana— que "representan a una pareja ancestral", datadas entre 500 y 300 a.C. y "podrían estar vinculadas a antiguas prácticas rituales de culto a los ancestros".

Figuras antropomorfas halladas en la ciudad maya "Los Abuelos", en el sitio arqueológico Uaxactún, en el departamento de Petén, al norte de Guatemala

Otra pirámide maya en la ciudad maya de Los Abuelos descubierta en Guatemala

Además de la ciudad, fue descubierto otro sector conocido como Petnal, donde fue hallada una pirámide de 108 pies de altura decorada con murales del periodo Préclasico, y el sitio denominado Cambrayal, que cuenta con "un singular sistema de canales" para agua.

"El conjunto de estos tres sitios conforma un triángulo urbano hasta ahora desconocido (...). Los hallazgos permiten replantear el entendimiento de la organización ceremonial y sociopolítica del Petén prehispánico", afirmó un comunicado del ministerio de Cultura.

El descubrimiento lo realizaron arqueólogos guatemaltecos y eslovacos respaldados por la Universidad Comenius de Bratislava (Eslovaquia), al ampliar en 2009 a unas 460 millas cuadradas la zona de investigación en áreas poco exploradas del parque Uaxactún.

Tikal, a 14 millas de Uaxactún, es el principal sitio arqueológico de Guatemala y un gran atractivo turístico. Con imponentes pirámides y templos, es patrimonio mundial de la Unesco desde 1979.

El director del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactún (PARU), el eslovaco Milan Kovác, dijo que las "excavaciones preliminares" iniciaron en 2023, y este año se hicieron a "mayor escala" para "entender su cronología y también la importancia política y ritual" del sitio en la región.

En abril, científicos hallaron un altar teotihuacano milenario en la ciudad maya guatemalteca de Tikal, también en Petén —distante a unos 1.300 km de Teotihuacán, el complejo arqueológico en México—, una evidencia que reafirma los lazos entre estas dos culturas prehispánicas de los actuales México y Guatemala.

Los mayas fueron una de las mayores civilizaciones prehispánicas de América y dejaron grandes aportes a la humanidad.

Desarrollaron un avanzado sistema numérico y de escritura jeroglífica, crearon un famoso calendario que todavía asombra a arqueólogos y astrónomos, y heredaron el cultivo del maíz y el cacao.

