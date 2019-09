Nicaragua es otro país en las estadísticas: cómo el gobierno de Daniel Ortega oculta y manipula datos públicos

La medición global evalúa el progreso de los países hacia la paridad de género en cuatro dimensiones temáticas: participación y oportunidad económica, nivel educativo, salud y supervivencia, y empoderamiento político; algo imposible de comprobar porque no hay datos públicos para hacerlo, según esta investigación de NICARAGUA.CONNECTAS.ORG , una iniciativa de periodismo independiente para informar sobre el país centroamericano.

El ocultamiento de cifras, la manipulación o la presentación de información falsa por parte del Estado nicaragüense durante la gestión de Daniel Ortega han minado la confianza en las instituciones y la credibilidad de sus voceros. Si la nación que describen las estadísticas del gobierno de Daniel Ortega fuera real, ¿por qué Nicaragua no presenta números actualizados en áreas como pobreza, desempleo o estado de la niñez y adolescencia?

“ El Banco Central prácticamente adoptó al INIDE y eso provoca el riesgo moral de manipular algunos indicadores para decir algo conveniente para la política económica o social . Además, no se puede ser juez y parte de un pronunciamiento sobre variables que la misma institución produce”, asegura el economista Néstor Avendaño , director ejecutivo de la firma de Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES), radicada en Managua.

Avendaño recuerda en una entrevista con CONNECTAS , plataforma de periodismo colaborativo en la región, que el Banco Mundial no aceptó los resultados estatales sobre la encuesta de medición de la pobreza de INIDE en 2016 , porque se realizó sin el aval técnico de la institución financiera, después de varios años de respaldar los resultados de las anteriores.

El director de COPADES prefiere no generalizar con respecto al “manejo de los datos” por considerar que en el campo económico hay algunos “extremadamente confiables”, entre ellos los monetarios y las estadísticas financieras. Avendaño admite que hay otros que quizás por falta de información no son confiables.

Nicaragua es el único país en Centroamérica que no es miembro de la Asociación de Gobierno Abierto (AGA), que invita a sus integrantes a comprometerse a incrementar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales , apoyar la participación ciudadana e incrementar la rendición de cuentas.

Ante tal situación, según Mendoza, se afecta el acompañamiento que puedan realizar en su calidad de miembros de la sociedad civil. El gobierno no solo evita presentar los informes en organismos internacionales, sino que algunos contienen contradicciones entre el mismo Estado.

Aunque las autoridades nunca han respondido a los cuestionamientos sobre la falta de credibilidad de las estadísticas, el oficialismo no da crédito a estas denuncias.

En 2015, el tema de las estadísticas en el país centroamericano fue noticia porque se anunció un cambio de metodología de las cuentas nacionales, cuyos detalles no se hicieron públicos . Entonces los empresarios, además de avalarlo, dijeron en un comunicado que hubiera sido preferible que los cambios fueran presentados simultáneamente a la publicación de las estadísticas.

El economista Avendaño considera que la ausencia de información se agudizó desde abril del año pasado. En las reuniones periódicas, que sostenían cooperativistas, micro y pequeños productores con el Gabinete de Producción, proporcionaban la información necesaria para alimentar las estadísticas nacionales. Pero desde el año pasado, los dirigentes de estos sectores no asisten a estos encuentros. Las dudas sobre las estadísticas oficiales no sólo persisten, sino que van en aumento.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, exdirectivo del Banco Central de Nicaragua, considera que las estadísticas no son perfectas y que todas tienen su “talón de Aquiles”.

Sin embargo, admite que "en la actualidad lo que se cuestiona es la falta de publicación no la credibilidad de las estadísticas” y añade que, ante esa falta de información, el sector privado a través de Cosep y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), centro de pensamiento del sector privado en el país, ha tenido que generar alternativas propias para generar información".

Para Arana, no existe claridad sobre si están siendo respondidas las encuestas, que el gobierno envía al sector privado. “Es probable que así sea, pero puede que la información sobre producción no se publique, porque las noticias no son buenas”.