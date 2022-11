Sospechosos mensajes de texto y acusaciones de encubrimiento: últimos detalles de la muerte de Ariadna López

“Ya me mandó msj [mensaje] otro de sus amigos”, escribió Vanessa a Rautel. “Creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea Uber o taxi. Que si les puedo compartir esa info”, agregó Vanessa, quejándose de la insistencia de los amigos de la víctima. “Es que van a ir a meter denuncia. Y necesitan lo más de detalles que puedan”, puntualizó la joven, a lo que él le responde: “Amorcito, me da miedo todo esto” y ella intenta tranquilizarlo: “Pero amor, no es nuestra culpa. Ni va a ser contra ti, simplemente para saber por dónde buscar”.