Los de Guaidó y los de Maduro: habrá dos “delegaciones” venezolanas en la Asamblea General de la ONU

Unos y otros venezolanos

Los de Guaidó no serán los únicos venezolanos que estarán en los pasillos del edificio de la ONU en Nueva York.

Aunque Nicolás Maduro no asistirá al encuentro en el que se espera la presencia de unos 200 líderes del mundo, el gobernante venezolano, que no es reconocido por 50 países, también estará representado.