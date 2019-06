La documentación que desmonta la acusación que el abogado de Cristina Fernández hace a Patricia Janiot

El 4 de junio, Gregorio Dalbón abogado y asesor de la defensa de Cristina Fernández, en entrevista con Patricia Janiot para el programa JaniotPM, habló sobre algunas causas judiciales que enfrenta la ex mandataria de Argentina en procesos por supuesta corrupción que se han abierto en su contra.

Dalbón dijo a Janiot que “en principio debo decirte que todo lo que has dicho son fake news…….. en realidad se hicieron 1400 obras donde usted dice que Lázaro Báez tuvo el 80% y en realidad en la causa a la que usted alude el señor Báez tuvo el 6% no el 80%..”

Al revisar los dictámenes legales publicados por el Centro de Información Judicial de Argentina, se evidencia la imputación a Lázaro Báez por los multimillonarios contratos recibidos Esta es la causa Nro. 2833 denominada Vialidad, en la que el Tribunal Oral Federal No. 2 de la Capital afirma en las páginas 4 y 5 la adjudicación del 80% de la obra pública a Lázaro Baez.

En el 2014, y a raíz de una denuncia de la ex diputada Margarita Stolbizer, se inició la causa judicial Hotesur por irregularidades en la declaración jurada de la ex presidenta y el incumplimiento de procedimientos administrativos de dicha empresa.

En el año 2018 las anotaciones detalladas durante varios años de ocho cuadernos, revelaron pagos millonarios en efectivo de empresas contratistas a funcionarios de los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los cuadernos en los que figuran montos, fechas, recorridos y nombres de los imputados revelan unaaparente trama de corrupción que comprendió los 12 años que el matrimonio Kirchner estuvo en el poder.

Vea aquí la causa de imputación de cargos por asociación ilícita contra Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados. Sobre estas acusaciones, el abogado Dalbón dijo que Cristina Fernández “No reconoce absolutamente nada, porque ni siquiera toda la gente que ha sido presentada en la causa de las fotocopias, porque los cuadernos no existen, ninguna ha dicho que Cristina está dentro de lo que es la corrupción de empresarios y funcionarios públicos”

Uno de esos beneficiados fue Héctor Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner. De acuerdo a la causa de imputación Nro. 17.459/18 del juez Claudio Bonadío, en la página Nro. 13 se puede leer como el ex Muñoz, a través de un entramado de más de un docena de empresas off shore, compró propiedades en Estados Unidos por un valor de 70 millones de dólares. Uno de esos apartamentos en la torre Plaza de Nueva York por el que pagó más de 13 millones de dólares.