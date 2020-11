"Sueño sin límites": la joven diseñadora guatemalteca con síndrome de Down que participa en pasarelas internacionales

Un nuevo informe publicado en la revista científica American College of Physicians (ACP) indicó que las personas con síndrome de Down se encuentran en uno de los grupos más susceptibles de padecimientos y muertes debido a la pandemia.

" Estimamos un riesgo cuatro veces mayor de hospitalización y 10 veces más de muertes por casos relacionadas con coronavirus en personas con síndrome de Down", manifiesta el reporte publicado en octubre.

Los investigadores indicaron que el síndrome de Down está asociado con disfunción inmunológica, cardiopatía congénita y patología pulmonar y, dada su prevalencia, puede ser un factor de riesgo relevante en pacientes con covid-19.



Baena señaló que los pacientes con Down presentan más infecciones en sus vías respiratorias como sinusitis, infecciones del oído medio, rinitis, amigdalitis, hasta neumonía y bronquiolitis, que pueden ser de origen patógeno diverso, como virus, bacterias, hongos o una combinación de ellos y cuya frecuencia en los niños con síndrome de Down parece estar aumentada cuando se compara con el resto de la población.





Es el caso de Isabella Springmühl, una joven guatemalteca de 24 años, que desde el inicio de la pandemia ha estado aislada en su casa para evitar una complicación en su salud.

"Me cuido mucho para evitar enfermarme, porque sé que mis defensas pueden ser bajas", dijo Springmühl a Univision Noticias desde su casa en ciudad de Guatemala, señalando que ha aprovechado los meses de encierro, en los que ha podido trabajar en sus nuevas colecciones.

Y es que precisamente, Springmühl es una reconocida diseñadora de modas que ha logrado, con sus creaciones, estar en algunas de las pasarelas más importantes del mundo, como la de la semana de la moda en Londres, donde debutó como diseñadora emergente teniendo solamente 19 años.

"Fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Muchos piensan que las personas con Down no servimos para nada, pero no es así, somos inteligentes y podemos logar todo lo que nos proponemos", dijo.





"Yo sueño sin límites, incluso con los ojos abiertos"

Springmühl indicó que su pasión por crear diferentes estilos de ropa comenzó a muy temprana edad, cuando quiso vestir a sus muñecas de trapo con vestidos de colores, tal y como son los tradicionales de su país.

"Siempre me ha parecido que la cultura guatemalteca es bella y por eso me gusta resaltar en cada prenda los bordados que nos distinguen en mi país", adujo la diseñadora, que actualmente cuenta con su propia marca de ropa llamada ' Down to Xjabelle' donde emplea de manera indirecta a 120 mujeres de comunidades indígenas y de fundaciones para víctimas de abuso doméstico.

"Mi marca se enfoca en vestir a chicos como yo, nacemos con diferentes cuerpos, con cuello ancho, gordos, y a veces es difícil conseguir ropa, como me pasaba a mí, así que decidí hacer diseños únicos para ellos, para nosotros. Me di cuenta que lo importante es jamás dejar de creer en ti. Yo aprendí a soñar sin límites, incluso con los ojos abiertos", argumentó.







Sus diseños se han presentado además en pasarelas de Italia, México, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, países donde ha sido invitada también como conferencista en charlas TEDx.

Tropiezos en su camino

Pero no todo han sido triunfos en la vida de Springmühl, porque también ha sido víctima de la exclusión social.

"Yo me sentí discriminada por universidades de Guatemala que me negaron el acceso a la educación solo por tener el síndrome de Down. Eso siempre me pondrá triste porque no es justo que alguien te haga a un lado por ser diferente. Al final eso me hizo más fuerte", señaló, indicando que entró a estudiar diseño en algunas academias locales.

Por ahora, Springmühl tiene un taller en su casa, donde confecciona sus vestidos en colaboración con su equipo de trabajo; además se ha dedicado a perfeccionar su voz, ya que canta ópera y aspira a presentarse a nivel internacional interpretando a los artistas que tanto admira.