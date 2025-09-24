Detienen en México a 38 miembros de La Luz del Mundo en supuesto campo de entrenamiento sobre uso de armas

Video Lujos, testaferros y víctimas que traficaban dinero: los alegatos de corrupción en La Luz del Mundo

Las fuerzas de seguridad de México detuvieron a 38 hombres que dijeron ser fieles de la iglesia La Luz del Mundo y que realizaban “entrenamientos táctico-operativos” con réplicas de rifles de asalto, en un sitio que las autoridades describen como un campamento de adiestramiento de tipo paramilitar.

Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán confirmó a Univision Noticias que los 38 detenidos aseguraron ser feligreses de La Luz del Mundo. Esta información primero fue reportada por el portal de noticias LatinUS.

Policías y militares montaron un operativo el martes para detener a los sospechosos, ante una denuncia “de presuntos civiles armados” que se encontraban en un predio ubicado en las cercanías de una brecha en la comunidad de Vista Hermosa, entre los límites de los estados de Michoacán y Jalisco, informó la SSP michoacana.

Les decomisaron una pistola calibre .9 milímetros, 19 réplicas de rifles de asalto y pistolas, así como cuchillos, equipo táctico y de radiocomunicación. Además, se localizó un camión de pasajeros marca Mercedes Benz, donde se cree se transportaron al lugar.

Uno de los detenidos es de nacionalidad estadounidense, asegura un comunicado.

Un total de 38 hombres que dijeron ser fieles de la iglesia La Luz del Mundo fueron detenidos en un presunto campo de adiestramiento en Michoacán, México, el martes 24 de septiembre de 2025. Imagen Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán



Los sospechosos fueron transportados la noche del martes a la delegación en Morelia de la Fiscalía General de la República (FGR), donde continuaba la investigación. Hasta la publicación de este reporte se desconocía si les han presentado cargos.

La iglesia no respondió a una solicitud de comentario sobre este hecho que le hizo llegar este medio.

En el operativo para detener a los supuestos feligreses de La Luz del Mundo participaron agentes de la SSP michoacana, la Guardia Civil y Fiscalía del estado, así como efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

La policía michoacana advierte en su comunicado que en esa región realizan operativos constantes por tierra y aire, con el apoyo de drones, “para localizar sitios relacionados a conductas delictivas”.

Medios locales informaron que, al ser sorprendidos por las autoridades, los detenidos revelaron ser parte de un grupo llamado ‘Jahzer’, el cual se encarga de proteger a los jerarcas de La Luz del Mundo, sus casas y templos.

La guardia secreta de La Luz del Mundo

Una investigación de Univision Noticias reveló que existe una guardia secreta que cuida a los jerarcas de la congregación, la familia Joaquín, sus propiedades y sus eventos multitudinarios. El grupo efectivamente se denomina ‘Jahzer’ y está conformado por miembros del culto que viven en México y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses alegan que integrantes del grupo ‘Jahzer’ mantuvieron secuestrada durante varios días en Guadalajara a una joven que fue víctima de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo. El pastor fue acusado recientemente en EEUU de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. Este martes él se declaró inocente en una corte federal de Manhattan.

Las denuncias de esta mujer se integraron al caso estatal por el cual Naasón Joaquín fue condenado en 2022 a 16 años de prisión en una corte de Los Ángeles, California.

En la audiencia de dicha sentencia, la mujer, una ciudadana estadounidense que ha sido identificada con el pseudónimo de ‘Jane Doe 5’, contó que, mientras permanecía secuestrada, llamó a la Embajada de EEUU en México para pedir ayuda. El FBI y policías mexicanos montaron un operativo, lograron rescatarla y llevarla a California.

En la reciente acusación federal contra el pastor, se menciona que los guardaespaldas de La Luz del Mundo actuaron bajo las órdenes del vocero de la iglesia, Silem García Peña, quien ahora es un fugitivo de la justicia.

Las revelaciones de un miembro de ‘Jahzer’

Eliezer Gutiérrez, portavoz de La Luz del Mundo, negó a este medio en noviembre de 2019 que dentro de la congregación existiera un grupo secreto de guardaespaldas.

“La iglesia, como institución, no tiene ninguna empresa de seguridad privada”, afirmó ene se entonces el vocero y mencionó que si ciertos feligreses decidían unirse para cuidar a los pastores “lo hacen bajo su libertad”.

Gutiérrez señaló en ese tiempo que la responsabilidad de proteger a la iglesia, sus dirigentes y miembros debía recaer principalmente en las agencias del orden. “En la iglesia respetamos las instituciones públicas y las normas de cada uno de los estados. Confiamos en la seguridad que da el Estado”, enfatizó.

El cuerpo de guardaespaldas de La Luz del Mundo fue creado por Samuel Joaquín, el padre de Naasón y quien falleció en 2014. Entonces le decían ‘La Guardia de Jericó’, porque resguardaban la casa de Samuel Joaquín, ubicada sobre la calle Jericó, dentro de la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara, sede de la congregación.

Este medio entrevistó hace unos años a un hombre que aseguró haberse encargado de proteger a un familiar de Naasón Joaquín. Aseguró que le acompañó por todos lados y que estuvo en varias propiedades lujosas, incluyendo el rancho Silver Wolf, la millonaria propiedad que esta familia tiene en Seguin, Texas.

De acuerdo con esta fuente, desde muy jóvenes los guardias aprenden técnicas de combate y afirmó que algunos portan armas. También narró que estuvo con otros fieles que cuidaban a los Joaquín en California, Nueva York, Illinois y México. “No te dan ni un centavo, para ellos era una gran bendición”.

Los miembros de ‘Jahzer’, dijo el joven, no le llaman “apóstol” a Naasón Joaquín, como el resto de la iglesia. “Nosotros le decíamos ‘jefe’. Por ejemplo: ‘El jefe’ dijo esto, ‘El jefe’ quiere aquello’”.