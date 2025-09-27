Liberan a los 38 supuestos miembros de La Luz del Mundo detenidos esta semana en Michoacán: reportes

Video Arrestan a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo en México: les decomisaron varias armas

Una jueza del estado mexicano de Michoacán ordenó liberar a las 38 personas detenidas esta semana, señalados como presuntos integrantes de la congregación religiosa La Luz del Mundo, informaron medios en México.

Los arrestos ocurrieron entre martes y miércoles de esta semana. Policías y militares montaron un operativo y detuvieron a los sospechosos, ante una denuncia “de presuntos civiles armados” que se encontraban en un predio ubicado en las cercanías de una brecha en la comunidad de Vista Hermosa, entre los límites de los estados de Michoacán y Jalisco, informó la SSP michoacana.

PUBLICIDAD

Los detenidos estaban bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, informaron medios mexicanos, donde se los acusaría de violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En una corte de Morelia, Michoacán, la jueza presuntamente probó que la detención fue ilegal, por lo que decidió dejar en libertad.

Los arrestos

Los detenidos dijeron pertenecer a la organización religiosa La Luz del Mundo, indicaron reportes. Sin embargo, no está clara la información y la investigación continúa para determinar si hay relación al crimen organizado.

Las autoridades decomisaron una pistola calibre .9 milímetros, 19 réplicas de rifles de asalto y pistolas, así como cuchillos, equipo táctico y de radiocomunicación. Además, se localizó un camión de pasajeros marca Mercedes Benz, donde se cree se transportaron al lugar.

Entre los detenidos, casi todos son mexicanos, y hay al menos un estadounidense.

Un total de 38 hombres que dijeron ser fieles de la iglesia La Luz del Mundo fueron detenidos en un presunto campo de adiestramiento en Michoacán, México, el martes 24 de septiembre de 2025. Imagen Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán



Las fuerzas de seguridad de México detuvieron a las 38 personas que dijeron ser fieles de la iglesia La Luz del Mundo porque, presuntamente, realizaban “entrenamientos táctico-operativos” con réplicas de rifles de asalto, en un sitio que las autoridades describen como un campamento de adiestramiento de tipo paramilitar.

Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán confirmó a Univision Noticias que los 38 detenidos aseguraron ser feligreses de La Luz del Mundo. Esta información primero fue reportada por el portal de noticias LatinUS.

PUBLICIDAD

Medios locales informaron que, al ser sorprendidos por las autoridades, los detenidos revelaron ser parte de un grupo llamado ‘Jahzer’, el cual se encarga de proteger a los jerarcas de La Luz del Mundo, sus casas y templos.

Video Esperó 57 años para ver presa a la madre de Naasón Joaquín: esta es su denuncia por abuso sexual

La guardia secreta de La Luz del Mundo

Una investigación de Univision Noticias reveló que existe una guardia secreta que cuida a los jerarcas de la congregación, la familia Joaquín, sus propiedades y sus eventos multitudinarios. El grupo efectivamente se denomina ‘Jahzer’ y está conformado por miembros del culto que viven en México y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses alegan que integrantes del grupo ‘Jahzer’ mantuvieron secuestrada durante varios días en Guadalajara a una joven que fue víctima de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo. El pastor fue acusado recientemente en EEUU de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. Este martes él se declaró inocente en una corte federal de Manhattan.

Las denuncias de esta mujer se integraron al caso estatal por el cual Naasón Joaquín fue condenado en 2022 a 16 años de prisión en una corte de Los Ángeles, California.

En la audiencia de dicha sentencia, la mujer, una ciudadana estadounidense que ha sido identificada con el pseudónimo de ‘Jane Doe 5’, contó que, mientras permanecía secuestrada, llamó a la Embajada de EEUU en México para pedir ayuda. El FBI y policías mexicanos montaron un operativo, lograron rescatarla y llevarla a California.

PUBLICIDAD

En la reciente acusación federal contra el pastor, se menciona que los guardaespaldas de La Luz del Mundo actuaron bajo las órdenes del vocero de la iglesia, Silem García Peña, quien ahora es un fugitivo de la justicia.