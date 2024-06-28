Sismo de magnitud 7.0 sacude el sur de Perú y desata alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7 sacudió la madrugada de este viernes el sur de Perú, con epicentro en la región de Arequipa, cuya capital homónima es la segunda ciudad más poblada del país. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, reportó que inicialmente no había víctimas aunque sí daños materiales.

"A Dios gracias, hasta esta hora no tenemos registradas víctimas fatales", declaró Adrianzén a la emisora RPP, donde expresó su solidaridad con las poblaciones afectadas y pidió "tranquilidad".

El Instituto Geológico de EEUU reportó una magnitud de 7.2. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 26 millas y con epicentro a 33 millas al suroeste del distrito costero de Yauca, donde el pasado sábado ya se produjeron dos sismos de magnitud 5.7 y 5.

El sismo tuvo una intensidad VI en la escala de Mercalli, lo que implica que se percibió como "fuerte" para los habitantes de la zona. El movimiento tectónico también se sintió en Lima, donde vive un tercio de los peruanos.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico, aunque inicialmente había reportado que no había amenaza, advirtió que olas de hasta diez pies eran "posibles a lo largo de algunas costas". Poco después, retiraron la advertencia.

Perú, país sudamericano de unos 33 millones de habitantes, se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una vasta zona de intensa actividad sísmica que recorre la costa occidental de América.

El último gran terremoto en el país se produjo frente a la ciudad costera de Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7.9 golpeó toda la región sureña de Ica, con un saldo de más de 500 fallecidos y pérdidas millonarias en infraestructuras y viviendas.