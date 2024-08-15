Arrestan en EEUU a Gianfranco Torres-Navarro, el líder de la pandilla 'Los Killers', uno de los criminales más buscados en Perú

Video Al menos 29 personas mueren en Perú luego de que un autobús cayera a un barranco: lo que se sabe

Un hombre sospechoso de cometer casi dos docenas de homicidios en Perú fue arrestado este jueves por autoridades migratorias en Nueva York.

Gianfranco Torres-Navarro, el líder de 'Los Killers', era buscado por 23 asesinatos en su país de origen, fue detenido en Endicott, Nueva York, informó el jueves el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, (ICE, por sus siglas en inglés).

Se encuentra recluido en un centro de detención federal cerca de Buffalo a la espera de una audiencia de inmigración, dijo el Control de Aduanas.

De acuerdo con las autoridades, Torres Navarro, de 38 años de edad, ingresó a EEUU de manera ilegal en la frontera entre Texas y México el 16 de mayo. Fue detenido ese mismo día y se le notificó que debía presentarse a una comparecencia para someterse a un procedimiento de inmigración, dijo el ICE.

El ICE señaló que tomó medidas para arrestar a Torres Navarro tras recibir información el 8 de julio de que era buscado por las autoridades de Perú.

“Gianfranco Torres Navarro representa una amenaza significativa para nuestras comunidades, y no permitiremos que Nueva York sea un refugio seguro para no ciudadanos peligrosos”, dijo Thomas Brophy, director de operaciones de expulsión de la oficina del ICE en Buffalo.

¿De qué se le acusa a Gianfranco Torres-Navarro en Perú?

Según las autoridades peruanas, Torres-Navarro es el líder de una organización criminal conocida como ‘Los Killers de Ventanilla y Callao’, que ha utilizado la violencia para desbaratar a rivales que pretendían reducir su negocio principal de extorsión a empresas constructoras.

Torres-Navarro huyó presuntamente de Perú tras el asesinato del policía retirado César Quegua Herrera en un restaurante de San Miguel en marzo, según informaron los medios de comunicación peruanos.

Seis presuntos miembros de ‘Los Killers’, formados en 2022 en una zona de la costa del Pacífico donde se encuentra el principal puerto de Perú, fueron detenidos en una serie de redadas en junio y acusados de homicidio, asesinato por encargo y extorsión, según informó la Policía Nacional de Perú.

Torres-Navarro también era miembro de la organización criminal ‘Los Malditos de Angamos’, según la fiscalía de Perú. También se le conoce como ‘Gianfranco 23’, en referencia al número de personas que presuntamente ha matado.

