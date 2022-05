¿Qué es lo que realmente pasa en la ‘carretera de la muerte’ donde fue vista Debanhi Escobar por última vez?

“En un principio, como la mayoría de desapariciones ocurrieron en Tamaulipas, los del gobierno de Nuevo León se deslindaban de su responsabilidad y de las búsquedas. Otras veces la comisión local de Tamaulipas no iba acompañada del Ministerio Público, por lo que hacían un operativo grande, encontraban una persona sospechosa en un rancho o ropa o credenciales, pero no podían entrar porque no tenían orden de cateo”, denuncia Orozco, quien asegura que en estos 10 años de desapariciones no se ha ubicado a ningún responsable. A ninguno.