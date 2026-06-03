Paquita la del Barrio Nieta de Paquita la del Barrio es reportada como desaparecida: esto se sabe Kelly Ariadne Gerardo Grajales, hija del primogénito de la cantante, fue vista por última vez el pasado 20 de mayo, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por el Gobierno del estado de Guanajuato. Hasta el momento, la familia de la artista no se ha pronunciado públicamente.



Video Paquita la del Barrio muere sin la presencia de sus hijos: ¿falleció sola?

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la fallecida cantante Paquita la del Barrio, ha sido reportada como desaparecida, de acuerdo con datos del programa ‘De primera mano’.

La tarde de este 2 de junio, durante la emisión, el presentador Lalo Carrillo afirmó que la familia de la cantante “está viviendo una verdadera pesadilla”.

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“Y es que la nieta de la intérprete, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, que ya fue reportada como desaparecida”, explicó al respecto.

A cuadro, se mostró la ficha de búsqueda emitida por el Gobierno del estado de Guanajuato, que solicita a la ciudadanía ayuda para encontrarla.

En el documento se detalla que a la joven de 28 años la vieron por última vez el pasado 20 de mayo, en la ciudad de San Miguel de Allende.

Ella vestía un mallón color y una chamarra tipo rompe vientos negros e iba descalza, de acuerdo con la tarjeta. Tiene varios tatuajes, entre ellos, uno de un ave fénix.

El comunicador explicó que Kelly “es la hija mayor” de Miguel Gerardo Viveros, el primogénito de la difunta artista.

Nieta de Paquita la del Barrio es buscada tras su desaparición. Imagen Secretaría de Seguridad y Paz/Facebook

Nieta de Paquita la del Barrio habría escapado de un centro de rehabilitación

Ahondando al respecto de lo sucedido, Lalo Carrillo dio a conocer que la prensa ha difundido presuntos pormenores del caso.

“Aunque la familia no lo ha confirmado, medios locales informaron que Kelly habría sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición, del cual supuestamente escapó”, aseveró.

Al momento, en las redes oficiales de Paquita la del Barrio, que siguen activas tras su muerte en febrero de 2025, no se ha publicado nada acerca de esto.

Nieta de Paquita la del Barrio estuvo involucrada en un crimen

En 2019, Kelly Ariadne Gerardo Grajales estuvo involucrada en una polémica pues acusó falsamente a un chofer de aplicación de supuestamente querer secuestrarla, reportó El Universal.

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El diario relató que la nieta de Paquita la del Barrio “se lanzó del auto en el que viajaba” por las calles de la Ciudad de México y señaló al conductor de haber tratado de raptarla.

Sin embargo, puntualiza el periódico, “la denuncia resultó una mentira” y ella “se encontraba drogada”. Cuando policías le pidieron que acudiera al Ministerio Público a presentar la denuncia, se detractó.