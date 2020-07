Bukele posterga nueva fase de la reactivación económica tras aumento de casos de covid-19 en El Salvador

En un giro político de último momento, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele , retrocedió este domingo en su decisión de pasar a la segunda fase de la reactivación económica y la aplazó nuevamente, en momentos en los que la curva de contagios no da tregua al país centroamericano.

"Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo, del Ministerio de Salud, ente rector de la salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una CUARENTENA ESTRICTA y no solo medidas complementarias, he decidido suspender la Fase 2 de la reapertura económica", publicó en sus redes sociales el mandatario.

Sin embargo, el mandatario salvadoreño también había aclarado que le gustaría postergar la medida ante el incremento de contagios y además señaló que no cuenta con el poder para decretar una cuarentena estricta.

"Nosotros ya perdimos la esperanza de que nos aprueben el régimen de excepción" y "si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase dos", apuntó en una conferencia de prensa el sábado.