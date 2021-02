El agricultor que pasó de sufrir un robo a ganar la lotería

Escéptico de la suerte

El pasado 8 de enero Nelzon viajó con su novia hasta la ciudad de Cochabamba, ubicada a unas 24 millas de su pueblo, para dejar su currículo en varias empresas, pero en todas le dijeron que el puesto ya no estaba vacante.

Con la esperanza en el suelo, el hombre pasó por un puesto de periódicos que exponía los billetes de lotería. Fue su novia, quien lo acompañaba, quien le animó a que probara su suerte. Al principio, se negó, no creía en esas cosas, pero la vendedora que escuchaba la conversación de la pareja también lo alentó a intentar. Ante la insistencia de ambas, finalmente accedió a comprar un boleto .

Nelzon eligió un "billete de la fortuna" y le pagó a la mujer el equivalente a unos dos dólares , la vendedora le pidió que se llevara otro más porque no tenía el dinero suficiente para darle su cambio, a lo que accedió.

Increíble noticia

El domingo 31 de enero Nelzon sacó los billetes guardados y esperaba la transmisión por la televisión para ver si "algo le tocaba", pero no comenzaba el programa, hasta que decidió revisar la fecha del anuncio de los ganadores y se dio cuenta de que el sorteo ya había sido dos días atrás.

Asustado por su error comenzó a buscar la página de internet de la Lotería Nacional para revisar los números ganadores. Nelzon no pudo creer que los cinco números de su boleto coincidían con el ganador del premio gordo.

Además él no podía salir ese día de su casa ni de su provincia por las restricciones impuestas a causa del coronavirus , entonces tuvo que esperar al lunes para hacer algo al respecto.

Golpe de suerte

"Algunos bajaron de sus oficinas para conocerme, me sacaron fotos y les conté mi historia", contó el ganador.

Le comentaron que no era necesario viajar hasta La Paz, ya que hay una sucursal en Cochabamba, pero a Nelzon no le importó, pues estaba más tranquilo de asegurarse de no perder ese premio que califica como un "golpe de suerte" que le será entregado en los próximos días.