Lo que se sabe del asesinato de un joven en una de las ciudades más tranquilas de México; hay 4 policías detenidos

Ravelo Echevarría declaró al sitio mexicano La Silla Rota que su " hijo fue violado dentro de la misma cárcel. En el video (del centro de detención) se ve, según me dijo el abogado de la Fiscalía que cuando estaba adentro se escuchaban gritos y nadie lo ayudó, pero por teléfono me dijo que en la patrulla, ya con los hechos presentados comprendí que lo violaron varias veces en la patrulla y cárcel, sólo que él no me supo explicar todo".