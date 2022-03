Dimite un abogado del gobierno de Nicaragua en Washington y califica a Ortega de "tirano"

"No sé qué te hizo cambiar, pero ya no eres el Daniel Ortega al que respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años", escribió. "Me resulta inconcebible que el Daniel Ortega al que serví con orgullo haya destruido la democracia que él contribuyó a construir, y haya establecido una nueva dictadura, no muy distinta de la que él contribuyó a derrotar", añadió.