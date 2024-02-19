Algo Personal con Jorge Ramos estrena capítulo en ViX con reveladora entrevista a Camilo

El colombiano Camilo es la estrella invitada del más reciente capítulo de Algo Personal con Jorge Ramos de ViX y en una platica muy divertida el cantante habla de su carrera, su esposa Evaluna y detalles desconocidos de su vida.

Camilo Andrés Echeverry Correa inició su carrera a los 13 años, cuando audicionó para el programa Factor X de su país, no tardó mucho en convertirse en una estrella, primero a través de sus canciones, las cuales fueron cantadas por famosas como Karol G, Anitta, entre otras, y después dando voz y rostro a sus letras, siempre cargadas más de amor que de desamor.

Algo Personal con Jorge Ramos: Camilo confiesa ser tartamudo y sufrir narcolepsia

El autor de éxitos como ‘Tutu’, ‘Vida de Rico’, ‘Ni Me Debes Ni Te Debo’, siempre abierto y sencillo, respondió a todas las preguntas del periodista Jorge Ramos y profundizó en temas que, como a cualquier persona, lo aquejan.

Jorge Ramos quiso saber cómo Camilo ha logrado llevar una vida llena de triunfos como cantante, a pesar de ser tartamudo desde niño y ser sorprendido en ocasiones por narcolepsia.

“Cuando eres tartamudo uno tiene todo el tiempo un diálogo con uno mismo y una inseguridad… los tartamudos tenemos una conversación interna todo el tiempo”, agregó Camilo al ser cuestionado por este ‘defecto’, el cual en ningún momento le ha impedido realizar su carrera como cantante.

Si de sorpresas se trata, Camilo también confesó padecer narcolepsia, un trastorno que le causa somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día.

Camilo recuerda en Algo Personal con Jorge Ramos cómo inició su amor con Evaluna



La vida de Camilo ha estado llena de momentos increíbles, como fue enamorarse de Evaluna y seguirla hasta Miami sin preocuparle nada ni tener nada.

“No es verdad que yo salí a perseguir un sueño, un futuro mejor, no, yo estaba en Colombia y dejé todo por venir a buscarla (a Evaluna)… Yo con ella como que desperté a una nueva faceta del amor que yo no conocía y a mí esa vaina me envolvió”, confiesa el colombiano.