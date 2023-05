Algo Personal con Jorge Ramos: Olga Tañón habla de la enfermedad de su hija y cómo superó el sobrepeso

“Hay muchas gorditas que he visto que dicen 'estoy saludable', pero no era una gordita saludable, ni era feliz”, señaló. Estaba segura que iba a resolver el problema, por eso no se amargó y siempre dio una buena cara a sus seguidores. Aunque hizo ejercicio y dieta, al final no pudo bajar de peso y se sometió a un "bypass adaptado, no al regular que se somete todo el mundo". Según explicó la puertorriqueña, ella solo se redujo el estómago, no a un corte del mismo, ya que era un proceso que le daba mucho temor.